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В Израиле

По факту аварии на заводе "Ротем" будет возбуждено уголовное дело

время публикации: 22:03 | последнее обновление: 22:03 блог версия для печати

По итогам совещания в министерстве экологии, на которое были приглашены руководители завода "Ротем" и холдинга "Химикалим ле-Исраэль", было принято решение о начале уголовного расследования причин аварии, которая привела к экологической катастрофе в Иудейской пустыне.

Авария на заводе по производству сельхозудобрений "Ротем" произошла в пятницу, 30 июня. По невыясненной пока причине обрушилась 60-метровая стена бассейна, в котором хранились сточные воды, содержащие кислоту в высокой концентрации. Десятки тысяч кубических метров воды выплеснулись в русло реки Ашлим.

Раствор разлился на площади около 600 дунамов. Сразу после аварии заповедник вдоль русла реки был закрыт для туристов. По оценкам специалистов, режим закрытой зоны будет действовать, по крайней мере, до следующего наводнения в Иудейской пустыне, когда потоки воды смоют часть отравляющих веществ.

В воскресенье, 2 июня, инспекторы Управления осмотрели русло реки Ашлим в Иудейской пустыни, в которую стекал кислотный раствор, после чего сообщили, что ущерб от аварии намного серьезнее, чем предполагалось. По их словам, это одна из самых крупных экологических катастроф в Иудейской пустыне за последние годы. По их словам, устранение последствий аварий будет стоить миллионы шекелей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Специалисты: авария на заводе "Ротем" - крупнейшая экологическая катастрофа в Иудее
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2017 г.
Разрушилась одна из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем"







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