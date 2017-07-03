Предъявлены обвинения воспитательнице интерната, подозреваемой в развращении несовершеннолетних

В понедельник, 3 июля, 23-летней жительнице Рамле были предъявлены обвинения в совершении серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанниц школы-интерната в Бней-Браке.

На момент совершения инкриминируемых деяний жертвам было от 11 до 15 лет.

Согласно тексту обвинительного заключения, воспитательница интерната в 2014-2016 году совершила ряд преступлений, характеризуемых как сексуальные домогательства и насилие: она вступала в контакт с девочками, страдающими от одиночества, навязывала им свою дружбу, а потом принуждала их к участию в сексуальных забавах на территории интерната и в других местах.

В обвинении, поданном прокуратурой, отмечается, что речь шла не только о домогательствах, но и о сексуальном насилии, в том числе в извращенной форме. Причем в ряде случаев в "играх" обвиняемой с несовершеннолетними мог участвовать другой взрослый.

Имя подозреваемой пока не разрешено к публикации.