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В Израиле

Предъявлены обвинения воспитательнице интерната, подозреваемой в развращении несовершеннолетних

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
Предъявлены обвинения воспитательнице интерната, подозреваемой в развращении несовершеннолетних

В понедельник, 3 июля, 23-летней жительнице Рамле были предъявлены обвинения в совершении серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанниц школы-интерната в Бней-Браке.

На момент совершения инкриминируемых деяний жертвам было от 11 до 15 лет.

Согласно тексту обвинительного заключения, воспитательница интерната в 2014-2016 году совершила ряд преступлений, характеризуемых как сексуальные домогательства и насилие: она вступала в контакт с девочками, страдающими от одиночества, навязывала им свою дружбу, а потом принуждала их к участию в сексуальных забавах на территории интерната и в других местах.

В обвинении, поданном прокуратурой, отмечается, что речь шла не только о домогательствах, но и о сексуальном насилии, в том числе в извращенной форме. Причем в ряде случаев в "играх" обвиняемой с несовершеннолетними мог участвовать другой взрослый.

Имя подозреваемой пока не разрешено к публикации.

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