Госконтролер: надзорные органы должны иметь доступ к частной переписке чиновников

Государственный контролер Йосеф Шапира, выступая на конференции аудиторов в Эйлате, говорил о том, что контролирующие органы должны иметь доступ к личной электронной почте и WhatsApp госслужащих.

Государственный контролер говорил о необходимости принятия закона, который бы позволил надзорным органам получать доступ к частной переписке госслужащих в том случае, если это необходимо для проверки. Он отметил, что эта идея встречает отчаянное сопротивление со стороны проверяемых организацией.

При этом госконтролер отметил, что сопротивление со стороны проверяемых организаций его не пугает, но ему мешает то, что все чаще для деловой переписки используется частная электронная почта с тем, чтобы в случае проверки заявить, что произошло вмешательство в частную жизнь.

Йосеф Шапира подчеркнул, что принятие соответствующего закона отвечает интересам государства.