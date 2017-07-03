В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами

Минометная пусковая установка и 6 боевых снарядов стали уловом первого дня работы сотрудников нового полицейского участка в деревне Туба-Зангария на севере Израиля.

Участок, в котором начали работать 24 сотрудника, открыт в рамках программы создания полицейских участков в арабских населенных пунктах, активно продвигаемой командованием полиции Израиля.

Владелец миномета на текущий момент устанавливается. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Вызванные на место обнаружения снарядов саперы извлекли их из схрона и отправили на уничтожение.