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В Израиле

В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 11:30 блог версия для печати фото
В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами
В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами
В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами

Минометная пусковая установка и 6 боевых снарядов стали уловом первого дня работы сотрудников нового полицейского участка в деревне Туба-Зангария на севере Израиля.

Участок, в котором начали работать 24 сотрудника, открыт в рамках программы создания полицейских участков в арабских населенных пунктах, активно продвигаемой командованием полиции Израиля.

Владелец миномета на текущий момент устанавливается. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Вызванные на место обнаружения снарядов саперы извлекли их из схрона и отправили на уничтожение.

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