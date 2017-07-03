СМИ: впервые на вечеринку к послу США приглашены главы советов Иудеи и Самарии

Вечером 3 июля в доме посла США в Израиле Дэвида Фридмана состоялся прием по случаю Дня Независимости. На эту вечеринки, как сообщила радиостанция "Кан Бет", впервые были приглашены главы местных советов Иудеи и Самарии.

Согласно этому сообщению, в кулуарах сотрудники посольства обсуждают с гостями решение правительства заморозить компромисс о порядке молитвы у Стены плача, а также закон о гиюре.

Радио "Кан Бет" сообщило, что в ближайшие часы к послу должен приехать глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который, как ожидается, ответит на накопившиеся у дипломатов вопросы.