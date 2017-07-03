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В Израиле

Начинающий водитель ехал со скоростью 199 км/ч

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Начинающий водитель ехал со скоростью 199 км/ч

Полиция задержала начинающего водителя, который ехал со скоростью 199 км/ч вместо дозволенных 100 км/ч. Нарушителя лишили водительских прав.

Дело в отношении этого водителя будет передано в суд по рассмотрению дел о нарушениях правил дорожного движения. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Как уточняется, 18-летний водитель, проживающий в центре страны, был задержан на 431-й трассе. Он получил права в 2016 году. После задержания молодой человек утверждал, что ехал с превышением скорости почти на 100 км/ч "по ошибке".

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