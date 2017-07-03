Кнессет отклонил четыре вотума недоверия правительству

В понедельник, 3 июля, на пленарном заседании Кнессета состоялось обсуждение четырех вотумов недоверия, выдвинутых правительству оппозиционными партиями.

Вотумы недоверия были выдвинуты фракциями "Сионистский лагерь", Объединенный арабский список, МЕРЕЦ и "Еш Атид".

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что у нынешнего правительства нет четкого плана действий и поэтому, оно "замораживает" или отменяет законодательные инициативы, которые ранее были согласованы. Он напомнил, что таким образом было отменено "равноправное распределение гражданских обязанностей", обязательное изучение в религиозных школах математики и английского языка, закон о сокращении правительства до 18 министров. Лапид заявил, что находиться в оппозиции в этом правительстве тяжело. "Ведь это задача оппозиции торпедировать, замораживать, вставлять палки в колеса, мешать работе правительства. Но мы за вами не успеваем! Вы все делаете вместо нас. Каждый раз, как только оппозиция пытается торпедировать тот или иной процесс, вы сами торпедируете собственные действия", пояснил Лапид.

Все четыре вотума недоверия, выдвинутые оппозиционными фракциями, были отвернуты большинством голосов.