Летний шарав в Израиле: в конце недели ожидается спад жары

3 июля – самый жаркий день в Израиле в этом году. Температура в тени днем в Иерусалиме – 37 градусов по Цельсию, в Тель-Авиве – 34, в Хайфе – 33, в Беэр-Шеве – 41, в Эйлате – 43. Жарче всего в Иорданской долине, на побережье Мертвого моря и на побережье озера Кинерет – в этих районах температура сегодня будет достигать 44-46 градусов в тени.

На побережье Средиземного моря температура воздуха в тени – 32-34 градуса. Но из-за высокой влажности – до 60-70% в дневные часы и более 90% вечером – жара особенно труднопереносима в прибрежных районах.

"На солнце" практически во всех районах страны днем столбик термометра достигнет отметки 40 градусов по Цельсию. Однако о температурном рекорде речь не идет. Синоптики характеризуют такую погоду как "летний шарав", хотя восточный ветер из пустынь Иордании и Саудовской Аравии дует только в районе Мертвого моря и Эйлата.

Метеорологи отмечают, что на этой неделе понедельник будет самым жарким днем. Во вторник-среду ожидается небольшой спад жары, но температура все же будет выше среднесезонной. В четверг температура заметно понизится и будет соответствовать среднесезонной. В пятницу-субботу ожидается незначительное повышение температуры, в пределах летней нормы.

В утреннее и вечернее время из-за высокой влажности и жары на побережье Средиземного моря и в северном Негеве наблюдается дымка.

Медики рекомендуют сегодня днем воздержаться от длительных прогулок. На пляжах следует избегать долгого пребывания под солнцем, необходимо использовать защитные кремы для кожи. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.

В состоянии повышенной готовности работает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". 2 июля помощь была оказана примерно 170 людям, пострадавшим от жары. Медики советуют сегодня сделать перерыв в отдыхе "на свежем воздухе". Особенно это касается пожилых людей, детей и граждан с проблемами со здоровьем.

Напомним, что купание в Средиземном море в настоящее время затруднено из-за высокой концентрации медуз: вода "жжется", а соприкосновение с медузой может привести к ожогам.

На фоне необычно жаркой погоды возрастает опасность возникновения лесных пожаров.