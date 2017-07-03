Террорист и его жертва были доставлены в суд в инвалидных колясках

В понедельник, 3 июля, в окружном суде Иерусалима проходили слушания по делу Аймана аль-Курда совершившего теракт возле Цветочных ворот в Иерусалиме 19 сентября 2016 года. 38-летняя полицейская Ципи Яковиан в результате его нападения на всю жизнь останется инвалидом. Она приехала в суд, чтобы дать показания против террориста.

Утром 19 сентября в районе Цветочных ворот Старого города в Иерусалиме 19-летний Айман аль-Курд со спины напал на двух полицейских, нанеся им удары ножом в спину и в шею. Напарник Ципи Яковиан успел выстрелить в террориста и нейтрализовать его.

Ципи Яковиан была доставлена в больницу в критическом состоянии. Несколько недель она провела в состоянии искусственной комы. Врачи не верили, что ей удастся выжить.

Только два месяца назад мать двоих детей была переведена из больницы в реабилитационную клинику. Согласно прогнозам, она никогда не сможет вновь ходить и будет полностью зависеть от помощи других.

Журналисты, присутствовавшие на слушаниях в суде, сообщают, что Айман аль-Курд, которого завезли в зал на инвалидной коляске сотрудники управления тюрем, улыбался своим родственникам и знакомым, находившимся в зале.



