Встреча Нетаниягу и Путина состоится в Москве на следующей неделе

По информации новостной службы корпорации "Кан", на следующей неделе Биньямин Нетаниягу встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча назначена на среду, 11 июля, и она состоится в Москве.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в окружении главы правительства сообщали, что Биньямин Нетаниягу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить Москву с рабочим визитом в середине июля, когда там будет проходить финал "Мондиаля".

Владимир Путин пригласил на финал Чемпионата мира по футболу лидеров и других государств, в том числе, главу палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Еще на прошлой неделе Рамалла сообщила, что Аббас принял приглашение и приедет на футбол.

Пресс-служба главы правительства Израиля подтвердила информацию, появившуюся в СМИ относительно визита Нетаниягу в Москву, отметив, что пока неизвестно, посетит ли Нетаниягу футбольный матч.





