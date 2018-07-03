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В Израиле

Встреча Нетаниягу и Путина состоится в Москве на следующей неделе

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 20:42 блог версия для печати фото
СМИ: встреча Нетаниягу и Путина состоится в Москве на следующей неделе
Рамалла сообщила, что Аббас принял приглашение и приедет на футбол
Владимир Путин пригласил на финал Чемпионата мира по футболу лидеров и других государств

По информации новостной службы корпорации "Кан", на следующей неделе Биньямин Нетаниягу встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча назначена на среду, 11 июля, и она состоится в Москве.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в окружении главы правительства сообщали, что Биньямин Нетаниягу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить Москву с рабочим визитом в середине июля, когда там будет проходить финал "Мондиаля".

Владимир Путин пригласил на финал Чемпионата мира по футболу лидеров и других государств, в том числе, главу палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Еще на прошлой неделе Рамалла сообщила, что Аббас принял приглашение и приедет на футбол.

Пресс-служба главы правительства Израиля подтвердила информацию, появившуюся в СМИ относительно визита Нетаниягу в Москву, отметив, что пока неизвестно, посетит ли Нетаниягу футбольный матч.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2018 г.
Путин пригласил Нетаниягу и Аббаса в Москву на финал "Мондиаля"







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