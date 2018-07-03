Кнессет утвердил в первом чтении закон о призыве

На пленарном заседании Кнессета в ночь на вторник, 3 июля, депутаты большинством голосов утвердили в первом чтении законопроект о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ.

В поддержку законопроекта выступили 63 парламентария, 39 голосовали "против".

Вариант закона о призыве, предложенный министерством обороны, поддержали все депутаты от коалиции, присутствовавшие на голосовании, а также депутаты от оппозиционной партии "Еш Атид".

В самом начале обсуждения разразился скандал, когда выяснилось, что текст законопроекта, представленный депутатам, отличается от опубликованного ранее. Как сообщил депутат Моси Раз (МЕРЕЦ), по неизвестной причине в перечне йешив, которые должны обеспечить призыв своих учащихся, фигурировали и военные йешивы ("йешивот хесдер"). Добавление в квоту этих йешив, 100% учащихся которых призываются в ЦАХАЛ, автоматически приводило к тому, что призыв ультраортодоксов не вырос бы ни на одного человека. Заместитель министра обороны Эли Бен-Дахан ("Байт Иегуди"), представлявший законопроект, заявил, что речь идет о технической ошибке. Тем не менее, депутаты от "Еш Атид" угрожали не голосовать за законопроект в этой редакции. Лишь после того, как глава коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") дал письменное обязательство главе фракции "Еш Атид" Оферу Шелаху, согласно которому текст будет исправлен перед вторым и третьим чтением, депутаты от партии Лапида проголосовали "за".

Обсуждение законопроекта сопровождалось резкой критикой в адрес "Еш Атид" со стороны оппозиционного "Сионистского лагеря". Ранее на заседании фракции глава "Сионистского лагеря" Ави Габай обвинил Яира Лапида и его товарищей по партии в "предательстве солдат и их интересов".

Как и ожидалось, депутаты от Объединенного арабского списка не приняли участия в голосовании. "Мы принципиально возражаем против всеобщей воинской обязанности", - пояснил корреспонденту NEWSru.co.il это решение депутат Кнессета Юсуф Джабарин.

Депутаты от "Яадут а-Тора" и ШАС голосовали против. Ранее заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман заявил, что его фракция выйдет из состава правительственной коалиции, если закон будет утвержден в его нынешнем виде во втором и третьем чтениях. В то же время источник в "Яадут а-Тора" сказал корреспонденту NEWSru.co.il, что вероятность распада коалиции крайне невысока.

После голосования министр обороны Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль", не являющийся депутатом парламента, написал в твиттере: "Кнессет продемонстрировал ответственность и одобрил законопроект в первом чтении... Большинство депутатов Кнессета поддержали закон, представленный оборонным ведомством... Я надеюсь, что закон будет одобрен письменно и устно во втором и в третьем чтении в течение этой сессии".

3 июля в 9:00 начнется первое заседание специально созданной комиссии, которой предстоит подготовить законопроект ко второму и третьему чтениям. В настоящий момент существуют две возможности: завершить утверждение закона до окончания летней сессии Кнессета, то есть до 31 июля, или обратиться в БАГАЦ с просьбой о предоставлении дополнительного времени для работы над законопроектом. В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждают, что он предпочитает закончить работу над законопроектом в ближайшие недели, однако не исключает возможности обращения в БАГАЦ с просьбой об отсрочке.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение квот призыва учащихся йешив. Число призывающихся ультраортодоксов должно расти на 8% в год на протяжении первых трех лет действия закона. К 2021 году число "харедим", призывающихся в ЦАХАЛ и на альтернативную службу, должно вырасти с 3.000 в 2018 году до 4.967.

После этого рост числа призывников продолжится, но медленными темпами, и к 2027 году в ЦАХАЛе и на альтернативной службе должны находиться 6.844 ультраортодокса.

В отношении йешив, которые не выполняют квоты, предусмотрены экономические санкции. Они не будут применяться в первые два года действия закона, а затем распространятся на все религиозные учебные заведения, не выполняющие 95% квоты.





