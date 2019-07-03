МВБ, полиция и лидеры эфиопской общины обратились к участникам протестных акций

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генинспектор полиции генерал-майор Моти Коэн, сотрудники полиции, являющиеся репатриантами из Эфиопии, встретились с лидерами эфиопской общины.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что участники встречи совместно обратились к участникам акций протеста: "Да - протесту, нет - насилию".

Глава МВБ пообещал создать специальный орган по выявлению случаев проявления расизма сотрудниками полиции и борьбы с этим явлением.

По данным компании "Нетивей Исраэль", вечером 2 июля в пробках стояли около 60 тысячи автомобилей. 3 июля министерство транспорта создало оперативный штаб для помощи водителям и пассажирам общественного транспорта, которые не могут добраться до места назначения из-за акций протеста.

Министерство транспорта обещает на ходу корректировать расписание движение автобусов и отправлять их в точки, где произошло скопление пассажиров.

Оперативный штаб находится в постоянном контакте с дорожной полицией и транспортными компаниями.

По просьбе оперативного штаба Железнодорожная компания продлила до часа ночи обслуживание линии между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Телефон оперативного штаба *8787.

Акции протеста 2 июля

Во вторник в акциях протеста по всей стране участвовали тысячи граждан. При этом противоправные действия совершали преимущественно молодые мужчины или подростки, в основном (но не только) представители эфиопской общины.

По данным МАДА, накануне в результате беспорядков медицинская помощь потребовалась 87 пострадавшим, среди которых 47 полицейских, 26 демонстрантов, девять прохожих и водителей, включая одного журналиста, и один сотрудник пожарной охраны. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Демонстранты повредили 6 машин скорой помощи и реанимобилей, 4 мотоцикла парамедиков скорой помощи, 17 полицейских автомобилей.

Пресс-служба полиции сообщает, что пострадали 111 сотрудников правоохранительных органов. Задержаны 136 нарушителей общественного порядка. Таким образом, общее число пострадавших: около 150.

Задержаны 136 нарушителей общественного порядка, из которых 45 будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.

Демонстрантами были предприняты попытки прорваться в полицейские участки Звулун (Хайфа-Крайот), Реховота и Ришон ле-Циона. Участок Звулун подвергся обстрелу петардами. Также в него была брошена дымовая граната. На въезде в Афулу демонстранты подожгли придорожный кустарник и ранили камнем сотрудника полиции, который был вынужден после этого открыть стрельбу в воздух. На развязке Гиват-Ольга был ранен сотрудник полиции, а на развязке Полег и в Ашдоде - сожжены патрульные автомобили. В Кирьят-Малахи были повреждены все автомобили полицейского участка. В Тель-Авиве и многих других городах были повреждены автобусные остановки.

При этом большую часть времени полиция не вмешивалась в происходящее (за исключением случаев серьезной угрозы жизни и имуществу), и только около 21:00 начала принимать меры по силовому разгону демонстрантов и освобождению трасс. Открыть все трассы для движения транспорта удалось только около полуночи. Бездействие полиции привело в отдельных местах к серьезным конфликтам между демонстрантами и застрявшими в пробках водителями.

В районе перекрестка Азриэли в Тель-Авиве толпа едва не линчевала водителя, попытавшегося проехать через блокированный перекресток. В результате водитель и спасавшие его полицейские были ранены, а автомобиль – сожжен. Там же был забросан камнями и металлическими прутьями пожарный автомобиль, пытавшийся потушить подожженную машину. На шоссе Аялон был избит мотоциклист, а его мотоцикл был поврежден. На южном въезде в Ашдод был ранен камнем водитель, попытавшийся прорваться через блокированную демонстрантами трассу. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в торговом центре Big Fashion в городе. В Ашкелоне было блокировано железнодорожное сообщение.

Израильская дорожная компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что ущерб дорожной инфраструктуре в результате беспорядков превысил 1 миллион шекелей.