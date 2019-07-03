Третий день протеста эфиопской общины

В среду, 3 июля, около 19:00 возобновились акции протеста эфиопской общины. Это третий день протестных акций.

Возле башен "Азриэли" около сотни участников протеста попытались перекрыть проезжую часть. Полиция применяет силу для того, чтобы восстановить движение. Пять человек задержаны. Дорожная полиция перекрывала 20-е шоссе на участке между развязками а-Галаха и а-Шалом, однако спустя полчаса движение было возобновлено. Журналисты, находящиеся на месте событий, отмечают, что вместе с выходцами из Эфиопии в столкновениях с полицией принимают участие активисты левых организаций.

В Ришон ле-Ционе на улице Моше Даяна манифестанты бросали камни в сотрудников полиции. Два человека задержаны.

"Каменной атаке" подверглись полицейские в Беэр-Шеве. Стражам правопорядка удалось не допустить перекрытия дороги.

В Кирьят-Ате полицейские оттеснили участников протеста с дороги, арестовав одного человека. Митингующие с перекрестка переместились к отделению полицию "Звулун".

13-й канал израильского телевидения сообщил, что в Кирьят-Хаиме несколько десятков участников протеста направляются к дому полицейского, выстрел которого привел к гибели Соломона Таки. На время расследования полицейский был помещен под домашний арест.

В Явне около 30 представителей эфиопской общины блокировали вход в отделение полиции в Явне и бросали камни в полицейских. Акция протеста была разогнана, 6 ее участников задержаны.

После того, как генинспектор полиции и глава правительства заявили, что не позволят еще раз парализовать движение транспорта по всей стране, крупные силы полиции были развернуты рядом с предполагаемыми местами проведения протестных акций.

Десятки сотрудников полиции и ЯСАМ находятся на перекрестке возле Кирьят-Аты. Акции протеста в этом районе отличались особой агрессией и сопровождались беспорядками.

В 18:00 компания "Нетивей Исраэль" сообщала, что все дороги свободны. При этом интенсивность движения снизилась на 20% по сравнению с другими днями недели.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что 3 июля в ходе акций протеста будут блокированы перекресток Кирьят-Ата, перекресток Йокнеам, развязка Полег, перекресток Азриэли в Тель-Авиве, шоссе номер 4 в районе Ришон ле-Циона и Явне, мост Калатравы в Иерусалиме, въезды (и выезды) в города вдоль шоссе 431, перекресток Эль-Аль в Рамле, перекресток Билу в Реховоте, перекресток Кастина, перекресток спорткомплекса в Ашкелоне. Также акции протеста будут проводиться в районе центрального автовокзала Беэр-Шевы, у полицейского участка в Рош-Аине и на площади Независимости в Афуле.

Днем 3 июля министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генинспектор полиции генерал-майор Моти Коэн, сотрудники полиции, являющиеся репатриантами из Эфиопии, встретились с лидерами эфиопской общины. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что участники встречи совместно обратились к участникам акций протеста: "Да - протесту, нет - насилию".

Глава МВБ пообещал создать специальный орган по выявлению случаев проявления расизма сотрудниками полиции и борьбы с этим явлением.

По данным компании "Нетивей Исраэль", вечером 2 июля в пробках стояли около 60 тысячи автомобилей. 3 июля министерство транспорта создало оперативный штаб для помощи водителям и пассажирам общественного транспорта, которые не могут добраться до места назначения из-за акций протеста. Министерство транспорта обещает на ходу корректировать расписание движение автобусов и отправлять их в точки, где произошло скопление пассажиров.

Оперативный штаб находится в постоянном контакте с дорожной полицией и транспортными компаниями. По его просьбе Железнодорожная компания продлила до часа ночи обслуживание линии между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Телефон оперативного штаба *8787.

Поводом для протестов стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Акции протеста 2 июля

Во вторник в акциях протеста по всей стране участвовали тысячи граждан. При этом противоправные действия совершали преимущественно молодые мужчины или подростки, в основном (но не только) представители эфиопской общины.

По данным МАДА, накануне в результате беспорядков медицинская помощь потребовалась 87 пострадавшим, среди которых 47 полицейских, 26 демонстрантов, девять прохожих и водителей, включая одного журналиста, и один сотрудник пожарной охраны. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Демонстранты повредили 6 машин скорой помощи и реанимобилей, 4 мотоцикла парамедиков скорой помощи, 17 полицейских автомобилей.

Пресс-служба полиции сообщает, что пострадали 111 сотрудников правоохранительных органов. Задержаны 136 нарушителей общественного порядка. Таким образом, общее число пострадавших: около 150.

Задержаны 136 нарушителей общественного порядка, из которых 45 будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.

Демонстрантами были предприняты попытки прорваться в полицейские участки Звулун (Хайфа-Крайот), Реховота и Ришон ле-Циона. Участок Звулун подвергся обстрелу петардами. Также в него была брошена дымовая граната. На въезде в Афулу демонстранты подожгли придорожный кустарник и ранили камнем сотрудника полиции, который был вынужден после этого открыть стрельбу в воздух. На развязке Гиват-Ольга был ранен сотрудник полиции, а на развязке Полег и в Ашдоде - сожжены патрульные автомобили. В Кирьят-Малахи были повреждены все автомобили полицейского участка. В Тель-Авиве и многих других городах были повреждены автобусные остановки.

При этом большую часть времени полиция не вмешивалась в происходящее (за исключением случаев серьезной угрозы жизни и имуществу), и только около 21:00 начала принимать меры по силовому разгону демонстрантов и освобождению трасс. Открыть все трассы для движения транспорта удалось только около полуночи. Бездействие полиции привело в отдельных местах к серьезным конфликтам между демонстрантами и застрявшими в пробках водителями.

В районе перекрестка Азриэли в Тель-Авиве толпа едва не линчевала водителя, попытавшегося проехать через блокированный перекресток. В результате водитель и спасавшие его полицейские были ранены, а автомобиль – сожжен. Там же был забросан камнями и металлическими прутьями пожарный автомобиль, пытавшийся потушить подожженную машину. На шоссе Аялон был избит мотоциклист, а его мотоцикл был поврежден. На южном въезде в Ашдод был ранен камнем водитель, попытавшийся прорваться через блокированную демонстрантами трассу. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в торговом центре Big Fashion в городе. В Ашкелоне было блокировано железнодорожное сообщение.

Израильская дорожная компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что ущерб дорожной инфраструктуре в результате беспорядков превысил 1 миллион шекелей.