Третий день протеста эфиопской общины: полиция разрешит ненасильственное перекрытие дорог

Согласно распространяемым в социальных сетях объявлениям, акции протеста эфиопской общины возобновятся в среду, 3 июля, около 15:30, и будут снова включать в себя перекрытие важных трасс по всей стране.

"Черный вторник" на дорогах Израиля. Фоторепортаж

В частности, будут блокированы перекресток Кирьят-Ата, перекресток Йокнеам, развязка Полег, перекресток Азриэли в Тель-Авиве, шоссе номер 4 в районе Ришон ле-Циона и Явне, мост Калатравы в Иерусалиме, въезды (и выезды) в города вдоль шоссе 431, перекресток Эль-Аль в Рамле, перекресток Билу в Реховоте, перекресток Кастина, перекресток спорткомплекса в Ашкелоне. Также акции протеста будут проводиться в районе центрального автовокзала Беэр-Шевы, у полицейского участка в Рош-Аине и на площади Независимости в Афуле.

От руководства полиции поступает противоречивая информация. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что полиция не позволит блокирования центральных трасс, и будет готова применить значительно больше силы, чем ранее.

В то же время командир Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Давид Битан заявил, что в случае мирного блокирования дорог "на разумные периоды" времени полиция не будет вмешиваться.

Командир Центрального округа полиции генерал-майор Амихай Эшед заявил, что право на перекрытие дорог является неотъемлемой частью права на протест, однако протестующим следует понимать, когда протест становится незаконным.

Официальное сообщение пресс-службы полиции напоминает участникам демонстраций, что блокирование трасс является противозаконным действием, наносящим серьезный ущерб населению. Поэтому, при том, что полиция будет проявлять сдержанность и понимание, она не позволит продолжать центральные трассы.

Акции протеста 2 июля

Во вторник в акциях протеста по всей стране участвовали тысячи граждан. При этом противоправные действия совершали преимущественно молодые мужчины или подростки, в основном (но не только) представители эфиопской общины.

По данным МАДА, накануне в результате беспорядков медицинская помощь потребовалась 87 пострадавшим, среди которых 47 полицейских, 26 демонстрантов, девять прохожих и водителей, включая одного журналиста, и один сотрудник пожарной охраны. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Демонстранты повредили 6 машин скорой помощи и реанимобилей, 4 мотоцикла парамедиков скорой помощи, 17 полицейских автомобилей.

Пресс-служба полиции сообщает, что пострадали 111 сотрудников правоохранительных органов. Задержаны 136 нарушителей общественного порядка. Таким образом, общее число пострадавших: около 150.

Задержаны 136 нарушителей общественного порядка, из которых 45 будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.

Демонстрантами были предприняты попытки прорваться в полицейские участки Звулун (Хайфа-Крайот), Реховота и Ришон ле-Циона. Участок Звулун подвергся обстрелу петардами. Также в него была брошена дымовая граната. На въезде в Афулу демонстранты подожгли придорожный кустарник и ранили камнем сотрудника полиции, который был вынужден после этого открыть стрельбу в воздух. На развязке Гиват-Ольга был ранен сотрудник полиции, а на развязке Полег и в Ашдоде - сожжены патрульные автомобили. В Кирьят-Малахи были повреждены все автомобили полицейского участка. В Тель-Авиве и многих других городах были повреждены автобусные остановки.

При этом большую часть времени полиция не вмешивалась в происходящее (за исключением случаев серьезной угрозы жизни и имуществу), и только около 21:00 начала принимать меры по силовому разгону демонстрантов и освобождению трасс. Открыть все трассы для движения транспорта удалось только около полуночи. Бездействие полиции привело в отдельных местах к серьезным конфликтам между демонстрантами и застрявшими в пробках водителями.

В районе перекрестка Азриэли в Тель-Авиве толпа едва не линчевала водителя, попытавшегося проехать через блокированный перекресток. В результате водитель и спасавшие его полицейские были ранены, а автомобиль – сожжен. Там же был забросан камнями и металлическими прутьями пожарный автомобиль, пытавшийся потушить подожженную машину. На шоссе Аялон был избит мотоциклист, а его мотоцикл был поврежден. На южном въезде в Ашдод был ранен камнем водитель, попытавшийся прорваться через блокированную демонстрантами трассу. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в торговом центре Big Fashion в городе. В Ашкелоне было блокировано железнодорожное сообщение.

Израильская дорожная компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что ущерб дорожной инфраструктуре в результате беспорядков превысил 1 миллион шекелей.