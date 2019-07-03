Третий день протеста эфиопской общины: все дороги свободны

Полиция готовится к третьему дню протестных акций эфиопской общины. После того, как генинспектор полиции и глава правительства заявили, что не позволят еще раз парализовать движение транспорта по всей стране, крупные силы полиции были развернуты рядом с предполагаемыми местами проведения протестных акций.

В Тель-Авиве на перекрестке "Азриэли" находятся десятки полицейских, готовых в любой момент приступить к расчистке дорог от митингующих. К 17:00 на перекрестке собрались около 20 представителей эфиопской общины с плакатами: "Нет полицейскому террору". Полиция перекрывала движение в районе моста "Шалом", но вскоре движение было возобновлено.

Десятки сотрудников полиции и ЯСАМ находятся на перекрестке возле Кирьят-Аты. Акции протеста в этом районе отличались особой агрессией и сопровождались беспорядками.

По данным на 18:00, акции протеста не начались.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что 3 июля в ходе акций протеста будут блокированы перекресток Кирьят-Ата, перекресток Йокнеам, развязка Полег, перекресток Азриэли в Тель-Авиве, шоссе номер 4 в районе Ришон ле-Циона и Явне, мост Калатравы в Иерусалиме, въезды (и выезды) в города вдоль шоссе 431, перекресток Эль-Аль в Рамле, перекресток Билу в Реховоте, перекресток Кастина, перекресток спорткомплекса в Ашкелоне. Также акции протеста будут проводиться в районе центрального автовокзала Беэр-Шевы, у полицейского участка в Рош-Аине и на площади Независимости в Афуле.

Днем 3 июля министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генинспектор полиции генерал-майор Моти Коэн, сотрудники полиции, являющиеся репатриантами из Эфиопии, встретились с лидерами эфиопской общины. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что участники встречи совместно обратились к участникам акций протеста: "Да - протесту, нет - насилию".

Глава МВБ пообещал создать специальный орган по выявлению случаев проявления расизма сотрудниками полиции и борьбы с этим явлением.

По данным компании "Нетивей Исраэль", вечером 2 июля в пробках стояли около 60 тысячи автомобилей. 3 июля министерство транспорта создало оперативный штаб для помощи водителям и пассажирам общественного транспорта, которые не могут добраться до места назначения из-за акций протеста. Министерство транспорта обещает на ходу корректировать расписание движение автобусов и отправлять их в точки, где произошло скопление пассажиров.

Оперативный штаб находится в постоянном контакте с дорожной полицией и транспортными компаниями. По его просьбе Железнодорожная компания продлила до часа ночи обслуживание линии между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Телефон оперативного штаба *8787.

Поводом для протестов стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Акции протеста 2 июля

Во вторник в акциях протеста по всей стране участвовали тысячи граждан. При этом противоправные действия совершали преимущественно молодые мужчины или подростки, в основном (но не только) представители эфиопской общины.

По данным МАДА, накануне в результате беспорядков медицинская помощь потребовалась 87 пострадавшим, среди которых 47 полицейских, 26 демонстрантов, девять прохожих и водителей, включая одного журналиста, и один сотрудник пожарной охраны. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Демонстранты повредили 6 машин скорой помощи и реанимобилей, 4 мотоцикла парамедиков скорой помощи, 17 полицейских автомобилей.

Пресс-служба полиции сообщает, что пострадали 111 сотрудников правоохранительных органов. Задержаны 136 нарушителей общественного порядка. Таким образом, общее число пострадавших: около 150.

Задержаны 136 нарушителей общественного порядка, из которых 45 будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.

Демонстрантами были предприняты попытки прорваться в полицейские участки Звулун (Хайфа-Крайот), Реховота и Ришон ле-Циона. Участок Звулун подвергся обстрелу петардами. Также в него была брошена дымовая граната. На въезде в Афулу демонстранты подожгли придорожный кустарник и ранили камнем сотрудника полиции, который был вынужден после этого открыть стрельбу в воздух. На развязке Гиват-Ольга был ранен сотрудник полиции, а на развязке Полег и в Ашдоде - сожжены патрульные автомобили. В Кирьят-Малахи были повреждены все автомобили полицейского участка. В Тель-Авиве и многих других городах были повреждены автобусные остановки.

При этом большую часть времени полиция не вмешивалась в происходящее (за исключением случаев серьезной угрозы жизни и имуществу), и только около 21:00 начала принимать меры по силовому разгону демонстрантов и освобождению трасс. Открыть все трассы для движения транспорта удалось только около полуночи. Бездействие полиции привело в отдельных местах к серьезным конфликтам между демонстрантами и застрявшими в пробках водителями.

В районе перекрестка Азриэли в Тель-Авиве толпа едва не линчевала водителя, попытавшегося проехать через блокированный перекресток. В результате водитель и спасавшие его полицейские были ранены, а автомобиль – сожжен. Там же был забросан камнями и металлическими прутьями пожарный автомобиль, пытавшийся потушить подожженную машину. На шоссе Аялон был избит мотоциклист, а его мотоцикл был поврежден. На южном въезде в Ашдод был ранен камнем водитель, попытавшийся прорваться через блокированную демонстрантами трассу. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в торговом центре Big Fashion в городе. В Ашкелоне было блокировано железнодорожное сообщение.

Израильская дорожная компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что ущерб дорожной инфраструктуре в результате беспорядков превысил 1 миллион шекелей.





