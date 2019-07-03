18+
3 июля 2019 г.
последняя новость: 17:12
Археология? Нет — удар по сосуществованию
Выходные без мобильного телефона: мировой тренд пришел в Израиль
«Эфиопский протест»: чрезвычайное положение
Израильские «эфиопы», кто они?
"Женщина-кит" сбросила 60 кг
Тина Тернер рассказала о самоубийстве сына
Николь Кидман встала на колени перед Мерил Стрип
Алла Пугачева взбесила россиян
Россия сближается с арабскими странами
Как ЦАХАЛ запретил мистику искать туннели
По ту сторону бахрейнского гламура
Лапид в поход собрался
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:00 В минтрансе создан оперативный штаб для помощи водителям и пассажирам
16:33 МВБ, полиция и лидеры эфиопской общины обратились к участникам протестных акций
16:22 Возгорание травы и кустарника в мошаве Маген
16:12 Военнослужащие задержали нарушителя возле границы Газы
16:02 В лесу рядом с Тверией возник пожар
15:43 Представители эфиопской общины будут митинговать у дома Биньямина Нетаниягу в Кейсарии
15:38 Нетаниягу: Израиль готовится к широкомасштабной военной операции в Газе
15:33 Эдельштейну не удалось добиться отмены выборов
15:10 Пятая тяжелая авария за день: шесть человек пострадали в ДТП в Негеве
14:10 Задержан подрывник ХАМАСа, проникший в Израиль под видом больного для создания инфраструктуры в Иудее и Самарии
Загрузка...
В Израиле

Задержан подрывник ХАМАСа, проникший в Израиль под видом больного для создания инфраструктуры в Иудее и Самарии

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:10 блог версия для печати фото
Дура
Задержан подрывник ХАМАСа, проникший в Израиль под видом больного для создания инфраструктуры в Иудее и Самарии
Задержан подрывник ХАМАСа, проникший в Израиль под видом больного для создания инфраструктуры в Иудее и Самарии

Общая служба безопасности (ШАБАК) разрешила к публикации информацию о пресечении очередной попытки террористической организации ХАМАС создать в Иудее и Самарии инфраструктуры по производству взрывных устройств.

Для этого ХАМАС направил из сектора Газы сециалиста-подрывника, который должен был наладить производство взрывчатки в лаборатории в одном из населенных пунктов Палестинской автономии.

Подрывник получил разрешение на въезд в Израиль из сектора Газы для получения медицинской помощи по гуманитарным соображениям, выдав себя за тяжело больного.

Отметим, что это не первый подобный случай. В ноябре 2018 года ШАБАК сообщил о предотвращении серии терактов в Израиле, которые должны были осуществить арабы из Иудеи и Самарии.

Тогда в ШАБАКе отмечали особый размах операции ХАМАС по вербовке и подготовке терактов. "Раскрытая нами активность ХАМАС отличается от активности последних лет, как по размаху, так и по потенциальной опасности. Речь идет об инфраструктуре, которая могла бы изменить существующую реальность, особенно на фоне событий на границе сектора Газы. Как свидетельствуют результаты расследования, план был продуман командованием ХАМАС в секторе Газы".

В результате расследования стало известно: руководство ХАМАС настаивало на том, чтобы теракты, включающие взрывы в торговых и развлекательных центрах, были осуществлены как можно скорее с тем, чтобы открыть "второй фронт" против Израиля в Иудее и Самарии.

ШАБАК сообщил, что для связи с боевиками на Западном берегу ХАМАС использовал жителей сектора Газы, получивших разрешение на въезд в Израиль для лечения в больницах.

Спецслужбы Израиля вышли на террористическую сеть после ареста 23 сентября 25-летнего боевика ХАМАС Аваса Раджуба из деревни Дура, который с помощью друзей и родственников скупал материалы, необходимые для создания взрывных устройств.

В ходе расследования выяснилось, что Аваса Раджуба курировал боевик ХАМАС из сектора Газы, который, в частности, научил его работе со взрывчаткой и объяснил, как работают взрывные устройства, приводимые в действие с помощью пульта дистанционного управления. Инструкции от куратора боевик получал по мобильному телефону, который ему передала пожилая женщина из Газы, приезжавшая в Израиль для лечения. С помощью видеосвязи Раджуба обучали "лучшие подрывники" ХАМАСа из сектора Газы.

В качестве цели для атаки кураторы из Газы рекомендовали выбирать высотные здания, торговые центры, популярные рестораны, гостиницы, железнодорожные станции, поезда, автобусы.

Авас Раджуб, в свою очередь, завербовал еще двух человек для подготовки взрывных устройств и осуществления терактов.

Отмечалось, что Авас Раджуб был задержан за несколько дней осуществления плана.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2018 г.
ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2018 г.
ШАБАК: предотвращена попытка ХАМАСа совершить теракт с помощью жителей Западного берега





  Rating@Mail.ru  
Среда, 3 июля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019