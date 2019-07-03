Опросы: НДИ усиливается, Беннет возвращается в Кнессет

В среду, 3 июля, служба новостей канала "Кешет" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам" во главе с Мано Гева.

По данным опроса, если бы выборы в Кнессет 22-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 32 мандата и стал крупнейшей партией парламента. Блок "Кахоль Лаван" набрал бы 31 мандат. Объединенный арабский список набирает 12 мандатов, НДИ заметно усиливается и набирает 9. Партия "Авода", избравшая нового лидера Амира Переца, также усиливается и набирает 8 мандатов. ШАС и "Яадут а-Тора" набирают по 7. "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "А-Ямин а-Хадаш" набирают по 5 мандатов, МЕРЕЦ находится на грани электорального барьера, набирая четыре мандата.

Безымянная партия Эхуда Барака не проходит электоральный барьер, однако близка к нему, набирая 3% голосов. Напомним, что для попадания в Кнессет необходимо набрать 3,25%. Партии "Зеут" и "Гешер" также не проходят электоральный барьер.

По результатам этого опроса, правый блок (без НДИ) набирает 56 мандатов. В то же время левоцентристский блок, даже с учетом Объединенного арабского списка, набирает 55 мандатов.

Отметим, что в опросе "Решет" партия "Новых правых" рассматривалась, исходя из того, что Айелет Шакед не присоединится к ней.

Респондентам предложили ответить на вопрос, кого они предпочли бы видеть на посту премьер-министра, Биньямина Нетаниягу или Бени Ганца? 40% предпочли действующего премьер-министра, 30% - лидера "Кахоль Лаван", 21% ни одного из них, а 9% не имеют мнения.

Выбирая между Биньямином Нетаниягу и Эхудом Бараком, 41% выбрали Нетаниягу, 16% Барака, 34% ни одного из них, а 9% заявили, что не имеют мнения.

По результатам опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом, по заказу канала "Решет", "Ликуд" набирает 31 мандат. "Кахоль Лаван" – 29, Объединенный арабский список – 9, НДИ – 8, "Авода" и ШАС – по 7, "Яадут а-Тора" и партия Эхуда Барака – по 6, "А-Ямин а-Хадаш" – 5, "Зеут", МЕРЕЦ и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – по 4 мандата.

В этом опросе блок правых и религиозных партий также не набирает 61 мандата, ограничиваясь 57.

46% опрошенных полагают, что Биньямин Нетаниягу наилучший кандидат на пост главы правительства, 24% предпочитают Бени Ганца, 10% хотели бы видеть на этом посту Эхуда Барака.