Тупик коронавируса, отложенный суверенитет и угрозы убийства Нетаниягу. Итоги политической недели
Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.
1 июля 2020 года – дата, которую одни ждали с надеждой, другие с опасением, дата, когда должен был начаться процесс распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию, минула, не оставив никакого следа. В этот день ровным счетом ничего не произошло: не было выступлений, деклараций, тем более не было каких-либо конкретных шагов. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с представителями президента Трампа, с ними же встретился министр иностранных дел Габи Ашкенази. "Мы покидаем Израиль, гораздо лучше понимая ситуацию, чем в начале процесса, и с нетерпением ожидаем продолжения бесед", – заявил американский источник. Неизвестно, что именно поняли американцы. В политических кругах Израиля продолжают блуждать в потемках по поводу истинных намерений премьер-министра. Депутаты от "Ликуда" усердно декламируют лозунги, предписанные лидером и стараются не давать интервью.
Позиция "Кахоль Лаван" гораздо яснее. "Миллиону безработных нет дела до аннексии. Все, что не имеет отношения к решению проблем порожденных эпидемией, может подождать", – заявил на этой неделе Бени Ганц в интервью Ynet. Логика Ганца очевидна. Среди его сторонников не так много тех, кто мечтает о "единой Эрец Исраэль". Глава "Кахоль Лаван" не наберет ни одного голоса, если поддержит аннексию. У него есть шанс получить голоса, если он сумеет ее приостановить. И в этом отношении, он, пока во всяком случае, имеет влиятельного партнера по имени Дональд Трамп.
В Белом доме не торопят Нетаниягу, а некоторые утверждают, что тормозят его. Внутренние проблемы, коронавирус и отставание в опросах от Джо Байдена занимают хозяина Белого дома гораздо больше, чем распространение Израилем суверенитета, которое к тому же вызывает серьезное возражение в Европе и не только там. Об израильском суверенитете мечтают евангелисты, которые являются едва ли не главной опорой Трампа, однако по мнению американиста профессора Эйтана Гильбоа, Трамп достаточно сделал для Израиля, чтобы рассчитывать на их поддержку. Лидер евангелистов Майк Эванс озвучил в интервью "Исраэль а-Йом" иную позицию. "Если Трамп не признает суверенитет Израиля – мы перестанем поддерживать его. Он наиболее произраильский президент, но между ТАНАХом и президентом мы выбираем ТАНАХ". (Можно лишь представить какую реакцию вызвало бы подобное заявление, прозвучавшее из уст израильского политика.)
Будущее обещания Биньямина Нетаниягу распространить израильский суверенитет на поселения Иудеи и Самарии остается туманным. В политических кругах сходятся во мнении, что в период от настоящего момента до 3 ноября, когда пройдут президентские выборы в США, тот или иной шаг в этом отношении будет сделан. Большой или маленький – знает лишь Дональд Трамп.
А пока складывается впечатление, что реальность играет в паре с Бени Ганцем. Волна коронавируса набирает обороты, и у все большего числа израильтян складывается впечатление (справедливое или нет), что правительство, и в частности премьер-министр не знают, что делать. Понимание того, что только жесткий карантин может остановить быстрый рост числа зараженных, помноженное на понимание того, что израильская экономика не в состоянии справиться с последствиями нового полного карантина, в остатке дает ноль.
У правительства, судя по всему, нет в запасе эффективных шагов, а место разъяснительной работы заняли заявления для прессы Биньямина Нетаниягу. Все это не добавляет гражданам уверенности в том, что в Иерусалиме есть на кого положиться, и это меняет настроение "улицы". По данным института "Мидгам", меньше чем за два месяца поддержка действий премьер-министра в борьбе с коронавирусом снизилась с 74% до 58%. И это еще до начала разговора о проекте бюджета. В том, что касается мандатов, картина гораздо более оптимистичная для "Ликуда", но не так сложно одерживать победу в матче, в котором у тебя нет противника. В условиях раздробленной, фрагментированной до крайности политической системы, Нетаниягу остается единственным сильным кандидатом. Вакуум в противоположном лагере – давнишний союзник премьер-министра.
В коалиции по-прежнему неспокойно, и атмосфера выборов ощущается гораздо острее, чем в условиях работы обычного правительства. Поводов к конфликтам предостаточно – от разногласий по конструкции будущего бюджета (двухгодичный или одногодичный) и до допустимости критики в адрес юридического советника правительства. Но рисковать отправкой израильтян на избирательные участки никто сейчас не хочет. Никто не готов выглядеть инициатором развала. В окружении Нетаниягу опасаются, что новые досрочные выборы станут еще одной иллюстрацией порядка приоритетов премьера, когда государственные цели и задачи отодвигаются в сторону во имя персональных. К тому же снижение уровня личной популярности также останавливает от поспешных шагов. "Выборы – это как война: знаешь как начинаешь, не знаешь как заканчиваешь. Нетаниягу понимает это", – сказал мне депутат Кнессета Эли Авидар (НДИ).
Ганцу, с его 9 мандатами в опросах, идти на выборы сейчас просто незачем. На первый взгляд, у политиков нет никакой мотивации для начала новой избирательной кампании, но иногда из-под контроля выходит не только коронавирус, но и ситуация в коалиции. На этой неделе продолжилась война между Биньямином Нетаниягу и Авихаем Мандельблитом. Новый виток напряженности между улицами Бальфур и Салах ад-Дин в Иерусалиме возник после того, как юридический советник правительства порекомендовал специальной комиссии отклонить просьбу премьер-министра разрешить ему получение пожертвований от бизнесмена Спенсора Партриджа. Речь шла о десяти миллионах шекелей, необходимых премьеру для оплаты услуг адвокатов, представлявших Нетаниягу в суде. Мандельблит порекомендовал комиссии отклонить просьбу премьера, так как сумма заметно превышает разрешенную законом. Ответ приближенных Нетаниягу не замедлил последовать. Мандельблита обвинили в "скандальной кампании преследования" премьер-министра, ему напомнили, мягко говоря, неоднозначную роль в деле Арпаза (до сих пор не опубликованные и не расследованные записи разговоров с Габи Ашкенази). Сама по себе дискуссия была достаточно заурядной, а вот отклики на нее привлекли внимание. "Нетаниягу продолжает кампанию подстрекательства против юридического советника правительства. Это закончится кровью", – возмущенно заявили Яир Лапид и Моше Яалон. Любопытно, что у представителей оппозиции не нашлось времени прокомментировать многочисленные прямые призыву к убийству премьер-министра. "Уничтожить психопата, его сумасшедшую суку жену и их мерзкого сукиного сына-паразита. Думаю, что это хорошее начало новой песни протеста", – написал певец и композитор Эфраим Шамир. В оппозиции предпочли не замечать. "Не надо беспокоиться за премьер-министра, он под надежной охраной", – заявил на этой неделе в интервью "Кан РЭКА" бывший министр обороны Моше Яалон. Это самое резкое "осуждение" подстрекательства в отношении премьер-министра, которое позволили себе в оппозиции.
Можно по-разному относиться к премьер-министру, к Авихаю Мандельблиту. Но очевидно, что прямые и незавуалированные призывы к убийству главы правительства нельзя сравнивать с легитимной, хотя очень часто совершенно неоправданной критикой в адрес юридического советника правительства. Никто и никогда не призывал казнить Авихая Мандельблита на площади в центре Иерусалима. Призывы подобного рода в отношении премьер-министра и его семьи звучат постоянно и открыто. Потом они упоминаются вскользь в новостях, сопровождаются снисходительной улыбкой "антибибистов" и крайне редко становятся объектом интереса правоохранительных органов. Это опасно: кому, как не израильтянам, помнить об этом.
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