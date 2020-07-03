Тупик коронавируса, отложенный суверенитет и угрозы убийства Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

1 июля 2020 года – дата, которую одни ждали с надеждой, другие с опасением, дата, когда должен был начаться процесс распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию, минула, не оставив никакого следа. В этот день ровным счетом ничего не произошло: не было выступлений, деклараций, тем более не было каких-либо конкретных шагов. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с представителями президента Трампа, с ними же встретился министр иностранных дел Габи Ашкенази. "Мы покидаем Израиль, гораздо лучше понимая ситуацию, чем в начале процесса, и с нетерпением ожидаем продолжения бесед", – заявил американский источник. Неизвестно, что именно поняли американцы. В политических кругах Израиля продолжают блуждать в потемках по поводу истинных намерений премьер-министра. Депутаты от "Ликуда" усердно декламируют лозунги, предписанные лидером и стараются не давать интервью.

Позиция "Кахоль Лаван" гораздо яснее. "Миллиону безработных нет дела до аннексии. Все, что не имеет отношения к решению проблем порожденных эпидемией, может подождать", – заявил на этой неделе Бени Ганц в интервью Ynet. Логика Ганца очевидна. Среди его сторонников не так много тех, кто мечтает о "единой Эрец Исраэль". Глава "Кахоль Лаван" не наберет ни одного голоса, если поддержит аннексию. У него есть шанс получить голоса, если он сумеет ее приостановить. И в этом отношении, он, пока во всяком случае, имеет влиятельного партнера по имени Дональд Трамп.

Будущее обещания Биньямина Нетаниягу распространить израильский суверенитет на поселения Иудеи и Самарии остается туманным. В политических кругах сходятся во мнении, что в период от настоящего момента до 3 ноября, когда пройдут президентские выборы в США, тот или иной шаг в этом отношении будет сделан. Большой или маленький – знает лишь Дональд Трамп.

А пока складывается впечатление, что реальность играет в паре с Бени Ганцем. Волна коронавируса набирает обороты, и у все большего числа израильтян складывается впечатление (справедливое или нет), что правительство, и в частности премьер-министр не знают, что делать. Понимание того, что только жесткий карантин может остановить быстрый рост числа зараженных, помноженное на понимание того, что израильская экономика не в состоянии справиться с последствиями нового полного карантина, в остатке дает ноль.

В коалиции по-прежнему неспокойно, и атмосфера выборов ощущается гораздо острее, чем в условиях работы обычного правительства. Поводов к конфликтам предостаточно – от разногласий по конструкции будущего бюджета (двухгодичный или одногодичный) и до допустимости критики в адрес юридического советника правительства. Но рисковать отправкой израильтян на избирательные участки никто сейчас не хочет. Никто не готов выглядеть инициатором развала. В окружении Нетаниягу опасаются, что новые досрочные выборы станут еще одной иллюстрацией порядка приоритетов премьера, когда государственные цели и задачи отодвигаются в сторону во имя персональных. К тому же снижение уровня личной популярности также останавливает от поспешных шагов. "Выборы – это как война: знаешь как начинаешь, не знаешь как заканчиваешь. Нетаниягу понимает это", – сказал мне депутат Кнессета Эли Авидар (НДИ).

Ганцу, с его 9 мандатами в опросах, идти на выборы сейчас просто незачем. На первый взгляд, у политиков нет никакой мотивации для начала новой избирательной кампании, но иногда из-под контроля выходит не только коронавирус, но и ситуация в коалиции. На этой неделе продолжилась война между Биньямином Нетаниягу и Авихаем Мандельблитом. Новый виток напряженности между улицами Бальфур и Салах ад-Дин в Иерусалиме возник после того, как юридический советник правительства порекомендовал специальной комиссии отклонить просьбу премьер-министра разрешить ему получение пожертвований от бизнесмена Спенсора Партриджа. Речь шла о десяти миллионах шекелей, необходимых премьеру для оплаты услуг адвокатов, представлявших Нетаниягу в суде. Мандельблит порекомендовал комиссии отклонить просьбу премьера, так как сумма заметно превышает разрешенную законом. Ответ приближенных Нетаниягу не замедлил последовать. Мандельблита обвинили в "скандальной кампании преследования" премьер-министра, ему напомнили, мягко говоря, неоднозначную роль в деле Арпаза (до сих пор не опубликованные и не расследованные записи разговоров с Габи Ашкенази). Сама по себе дискуссия была достаточно заурядной, а вот отклики на нее привлекли внимание. "Нетаниягу продолжает кампанию подстрекательства против юридического советника правительства. Это закончится кровью", – возмущенно заявили Яир Лапид и Моше Яалон. Любопытно, что у представителей оппозиции не нашлось времени прокомментировать многочисленные прямые призыву к убийству премьер-министра. "Уничтожить психопата, его сумасшедшую суку жену и их мерзкого сукиного сына-паразита. Думаю, что это хорошее начало новой песни протеста", – написал певец и композитор Эфраим Шамир. В оппозиции предпочли не замечать. "Не надо беспокоиться за премьер-министра, он под надежной охраной", – заявил на этой неделе в интервью "Кан РЭКА" бывший министр обороны Моше Яалон. Это самое резкое "осуждение" подстрекательства в отношении премьер-министра, которое позволили себе в оппозиции.

Можно по-разному относиться к премьер-министру, к Авихаю Мандельблиту. Но очевидно, что прямые и незавуалированные призывы к убийству главы правительства нельзя сравнивать с легитимной, хотя очень часто совершенно неоправданной критикой в адрес юридического советника правительства. Никто и никогда не призывал казнить Авихая Мандельблита на площади в центре Иерусалима. Призывы подобного рода в отношении премьер-министра и его семьи звучат постоянно и открыто. Потом они упоминаются вскользь в новостях, сопровождаются снисходительной улыбкой "антибибистов" и крайне редко становятся объектом интереса правоохранительных органов. Это опасно: кому, как не израильтянам, помнить об этом.





