Суд освободил 16 напавших на солдат ультраортодоксов из-за наступления субботы

В пятницу, 2 июня, сотрудники полиции и бойцы МАГАВ провели в ультраортодоксальном квартале Иерусалима Меа Шеарим операцию по задержанию радикалов, нападавших на военнослужащих ЦАХАЛа.

В ходе операции, переросшей в массовые беспорядки, были задержаны 16 человек, включая двух несовершеннолетних. Трое сотрудников полиции получили травмы, и им потребовалась медицинская помощь.

После допроса все задержанные были доставлены в мировой суд Иерусалима для продления ареста. Однако судья Илан Села не стал принимать решение, отчитав полицейских за то, что они привели задержанных слишком поздно, когда суд уже должен закрываться из-за наступления субботы.

В результате все задержанные, подозреваемые в создании угрозы жизни людей на проезжей части, групповом нападении на сотрудника полиции, нападении на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, участии в массовых беспорядках и оскорблении госслужащих, были отпущены по домам.

В полиции подчеркивают, что операция с участием переодетых в солдат полицейских проводилась в рамках программы по борьбе против нападений на ультраортодоксальных солдат ЦАХАЛа со стороны радикалов "Иерусалимского крыла".

Во время аналогичной операции в среду за нападение на солдат и полицейских были задержаны 8 "харедим".

Полиция также продолжает расследование по поводу разбросанных в Иерусалиме анонимных листовок, в которых содержатся призывы к убийству солдат ЦАХАЛа.





