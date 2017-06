Посол Турции в Израиле отужинал с шейхом Салахом, "проповедником ненависти"

Посольство Турции в Израиле разместило в своем Twitter фотографии, сделанные во время ужина по случаю начала Рамадана: за столом в качестве почетного гостя можно увидеть шейха Раеда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения, сообщает Daily Caller.

Amb Ökem hosted an iftar dinner with the participation of the Arab and Muslim community leaders. #Ramadan Kareem! pic.twitter.com/EJ6wiPqwfk