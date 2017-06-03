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В Израиле

Посол Турции в Израиле отужинал с шейхом Салахом, "проповедником ненависти"

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 11:43 блог версия для печати фото
Шейх Раед Салах
Шейх Раед Салах
Кемаль Окем и Реувен Ривлин

Посольство Турции в Израиле разместило в своем Twitter фотографии, сделанные во время ужина по случаю начала Рамадана: за столом в качестве почетного гостя можно увидеть шейха Раеда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения, сообщает Daily Caller.

Объясняя факт присутствия шейха Салаха за праздничным столом, посол Турции в Израиле Мустафа Кемаль Окем заявил, что это была "не более чем обычная встреча, подобная трапезе в честь шабата".

Напомним, шейх Раед Салах неоднократно отбывал наказание в израильской тюрьме по обвинению в поддержке терроризма, нападении на полицейского и подстрекательству к ненависти. В частности, 4 марта 2015 года Мировой суд Иерусалима приговорил Раеда Салаха к восьми месяцам тюремного заключения за проповедь, прочитанную в 2007 году у Мусорных ворот в Иерусалиме.

Согласно обвинительному заключению, шейх со своими единомышленниками, израильскими арабами, принимал участие в акции протеста против раскопок, которые проводило на Храмовой горе Управление древностей Израиля. Митинг быстро превратился в беспорядки. В ходе этих беспорядков шейх Салах провозгласил, что "самые прекрасные моменты в судьбе мусульманина – это превращение в шахида возле мечети "Аль-Акса" и встреча с Аллахом".

В том же году лидер Северного крыла Исламского движения выступил в Иерусалиме с речью перед несколькими тысячами сторонников. В своей речи Салах обвинял евреев в том, что они делают мацу из крови младенцев и занимаются терроризмом.

С 2003 по 2005 года Раед Салах отбывал наказание за поддержку терроризма. Выйдя из заключения, он опубликовал книгу стихов, написанных во время пребывания за решеткой. В 2010 году он провел в тюрьме пять месяцев за нападение на полицейского.



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