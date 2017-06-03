Посол Турции в Израиле отужинал с шейхом Салахом, "проповедником ненависти"

Посольство Турции в Израиле разместило в своем Twitter фотографии, сделанные во время ужина по случаю начала Рамадана: за столом в качестве почетного гостя можно увидеть шейха Раеда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения, сообщает Daily Caller.

Amb Ökem hosted an iftar dinner with the participation of the Arab and Muslim community leaders. #Ramadan Kareem! pic.twitter.com/EJ6wiPqwfk — Turkish Embassy TA (@TelAvivBE) 1 июня 2017 г.

Объясняя факт присутствия шейха Салаха за праздничным столом, посол Турции в Израиле Мустафа Кемаль Окем заявил, что это была "не более чем обычная встреча, подобная трапезе в честь шабата".

Напомним, шейх Раед Салах неоднократно отбывал наказание в израильской тюрьме по обвинению в поддержке терроризма, нападении на полицейского и подстрекательству к ненависти. В частности, 4 марта 2015 года Мировой суд Иерусалима приговорил Раеда Салаха к восьми месяцам тюремного заключения за проповедь, прочитанную в 2007 году у Мусорных ворот в Иерусалиме.

Согласно обвинительному заключению, шейх со своими единомышленниками, израильскими арабами, принимал участие в акции протеста против раскопок, которые проводило на Храмовой горе Управление древностей Израиля. Митинг быстро превратился в беспорядки. В ходе этих беспорядков шейх Салах провозгласил, что "самые прекрасные моменты в судьбе мусульманина – это превращение в шахида возле мечети "Аль-Акса" и встреча с Аллахом".

В том же году лидер Северного крыла Исламского движения выступил в Иерусалиме с речью перед несколькими тысячами сторонников. В своей речи Салах обвинял евреев в том, что они делают мацу из крови младенцев и занимаются терроризмом.

С 2003 по 2005 года Раед Салах отбывал наказание за поддержку терроризма. Выйдя из заключения, он опубликовал книгу стихов, написанных во время пребывания за решеткой. В 2010 году он провел в тюрьме пять месяцев за нападение на полицейского.





