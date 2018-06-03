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3 июня 2018 г.
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В Израиле

В ответ на обстрелы ЦАХАЛ атаковал 15 целей в Газе

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото
В ответ на обстрелы ЦАХАЛ атаковал 15 целей в Газе
В ответ на обстрелы ЦАХАЛ атаковал 15 целей в Газе
В ответ на обстрелы ЦАХАЛ атаковал 15 целей в Газе

В воскресенье, 3 июня, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали 15 целей в секторе Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает, что ночью израильские ВВС атаковали базу "Айн Джалут" в Хан Юнисе, на юге сектора; базу "Ярмук" к востоку от Аш-Шуджайии; базу "Аль-Арин" в Нусейрате, в центре сектора. Сведений о пострадавших в результате авиаударов не поступало. По сведениям ЦАХАЛа, были атакованы 10 целей.

Рано утром самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары еще по пяти целям в военно-морском комплексе ХАМАСа к северо-западу от города Газы. Эта информация подтверждена ХАМАСом. Причинен значительный ущерб. Сведения о пострадавших уточняются. Жители Газы сообщают, что взрывы были очень сильными.

Ракетные обстрелы из Газы начались в субботу, 2 июня, в 19:48. На КПП "Кисуфим", а также в населенных пунктах Нирим и Эйн а-Шлоша, расположенных около границы с сектором Газы, сработала сирена "Цева адом". Из сектора были выпущены две ракеты: одна из них была сбита системой "Железный купол", другая упала на территории сектора.

В ночь на воскресенье сигналы "Цева Адом" в Сдероте и в районах Хоф Ашкелон, Шаар а-Негев и Сдот Негев звучали четырежды. В общей сложности террористы выпустили ночью не менее шести ракет, три из них были сбиты "Железным куполом".

В результате обстрелов никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Напомним, 29-30 мая южные районы страны подверглись интенсивным обстрелам из сектора Газы; четверо израильтян были ранены. После этого наступили несколько дней "затишья".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Июнь. 5 обстрелов, 7 ракет, 4 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. Десятки обстрелов, около 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июня 2018 г.
ЦАХАЛ атаковал военно-морскую базу ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июня 2018 г.
ХАМАС: израильские ВВС атаковали четыре базы боевиков в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2018 г.
В региональных советах Шаар а-Негев и Сдот Негев прозвучал сигнал "Цева Адом"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2018 г.
Новый обстрел территории Израиля, ракета сбита "Железным куполом"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июня 2018 г.
Израильские ВВС нанесли удары по десяти объектам ХАМАСа в секторе Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2018 г.
Террористы вновь обстреляли территорию Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2018 г.
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Арабские СМИ: ЦАХАЛ атаковал наблюдательный пункт ХАМАС в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июня 2018 г.
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