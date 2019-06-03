Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ)". Опрос приурочен к "Месяцу гордости", в рамках которого в Израиле представителями сексуальных меньшинств проводятся фестивали, парады, выставки, массовая свадьба и другие мероприятия.

Опрос составила доктор социологических наук Анна Гликман, из академического педагогического колледжа "Семинар а-кибуцим".

В опросе, который проводился с 29 мая по 3 июня, приняли участие 7.615 респондентов (5.878 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Более 68% участников этого опроса – мужчины, почти 31% – женщины. 0,2% определили себя как трансгендеры, 0,7% не указали свой пол.

Абсолютное большинство респондентов, почти 89%, определили свою сексуальную ориентацию как гетеросексуальную. 4% относят себя к бисексуалам. 3% определяют свою ориентацию как гомосексуальную (геи, лесбиянки). 1% затрудняются с определением сексуальной ориентации. Почти 4% выбрали другой вариант ответа.

Большинство опрошенных, 57,5%, считают, что израильское общество в избыточной степени проявляет терпимость к ЛГБТ-сообществу. 24% – в должной степени, 13,5% – в недостаточной степени. 5% затруднились с оценкой.

При этом 29,5% считают, что русскоязычная община в Израиле в недостаточной степени проявляет терпимость к ЛГБТ-сообществу, 28% – в избыточной степени, 25% – в должной степени. 18% затруднились с ответом.

Читателям было предложено выбрать утверждения, с которыми они согласны: "Я бы чувствовал/а себя комфортно, если представители ЛГБТ-сообщества..." 44% сказали, что они чувствовали бы себя комфортно, если бы представители ЛГБТ-сообщества учились/работали вместе с ними. 40% чувствовали бы себя комфортно, если бы представители ЛГБТ-сообщества были их соседями, 34% – если бы представители ЛГБТ-сообщества были их друзьями, 26% – если если бы представители ЛГБТ-сообщества были их родственниками. При этом 43% опрошенных заявили, что ни в одной из указанных ситуаций не чувствовали бы себя комфортно.

Был задан вопрос: "В какой степени вам мешают или не мешают публичные проявления романтических отношений у однополых пар (поцелуи, объятия и т.д.)?" 30% ответили: "Сильно мешают". 27% – "Не мешают, но несколько смущают", 20% – "Мешают". 22% выбрали ответы "Не мешают" или "Совсем не мешают".

Респондентам было предложено выбрать из перечня утверждения, с которыми они согласны. Большинство, 53%, выбрали утверждение: "Я буду любить своего ребенка вне зависимости от того, какого пола будет его/ее партнер". 45% выбрали утверждение: "Мне важно, чтобы мой ребенок мог откровенно рассказать мне о своей сексуальной ориентации". В то же время, 40,5% сказали: "Если окажется, что мой ребенок гей/бисексуал/лесбиянка, мне будет тяжело это принять". Однако 39% выбрали ответ: "Если окажется, что мой ребенок гей/бисексуал/лесбиянка, я предоставлю ему возможность жить так, как он считает правильным". 33%: "Если окажется, что мой ребенок гей/бисексуал/лесбиянка, мне будет с этим тяжело". 33%: "Если окажется, что мой ребенок трансгендер, мне будет тяжело это принять". 31%: "Если окажется, что мой ребенок трансгендер, я предоставлю ему возможность жить так, как он считает правильным". 30%: "Если окажется, что мой ребенок трансгендер, мне будет с этим тяжело". 19%: "Если окажется, что мой ребенок гей/бисексуал/лесбиянка, я буду продолжать общение с ним, но не хочу ничего знать о его личной жизни". 13%: "Если окажется, что мой ребенок гей/бисексуал/лесбиянка, я постараюсь уговорить или заставить его/ее вести гетеросексуальный образ жизни". 7% выбрали утверждения: "Если окажется, что мой ребенок гей/бисексуал/лесбиянка, я прекращу с ним всякое общение" и "Если окажется, что мой ребенок трансгендер, я прекращу с ним всякое общение".

Участникам опроса предложили сказать, считают ли они приемлемой одну из описанных ситуаций. 14% сказали, что считают приемлемым отказ потенциальному жильцу в съеме квартиры на почве его сексуальной ориентации. 12% считают приемлемым отказ потенциальному жильцу в съеме квартиры на почве его трансгендерности. По 9% считают примемыми отказ в работе квалифицированному работнику на почве его сексуальной ориентации или на почве его трансгендерности. 9% считают приемлемыми насмешки над взрослым человеком на почве его сексуальной ориентации. 7,5% считают приемлемыми насмешки над взрослым человеком на почве его трансгендерности. 7% считают приемлемыми насмешки в школе над ребенком на почве его сексуальной ориентации. 6% считают приемлемыми насмешки в школе над ребенком на почве его трансгендерности. При этом подавляющее большинство опрошенных, 71%, заявили, что не считают приемлемой ни одну из приведенных ситуаций.

Читателей спросили: "Как часто, на ваш взгляд, геи, лесбиянки и бисексуалы в Израиле сталкиваются с дискриминацией на почве своей сексуальной ориентации?" Ответы распределились так: 24% – очень редко, 19% – иногда, 13% – довольно редко, 8,5% – довольно часто, 2% – очень часто. 33% затруднились с ответом.

Читателей спросили: " Как часто, на ваш взгляд, трансгендеры в Израиле сталкиваются с дискриминацией на почве своей трансгендерности?" Ответы: 20% – очень редко, 14% – иногда, 9% – довольно редко, 9% – довольно часто, 5,5% – очень часто. 42% затруднились с ответом.

"В какой степени, на ваш взгляд, важно или не важно, чтобы дети получали информацию на тему ЛГБТ?" 27% – важно, 23% – совсем не важно, 18% – ни то, ни другое, 12% – очень важно, 10,5% – не важно, 9% затруднились с ответом.

54% опрошенных считают, что информация на тему ЛГБТ может повлиять на формирование сексуальной ориентации ребенка. 30% уверены, что этого не может произойти. 16% затруднились с ответом.

Читателям было предложено выбрать идеи, которые они поддерживают. Большинство опрошенных, 55%, выступили за равноправие ЛГБТ и других граждан. 35% за право гомосексуальных пар регистрировать свой брак. 35% за равноправие гомосексуальных и гетеросексуальных пар. 27% за право ЛГБТ усыновлять детей. 27% право ЛГБТ на использование суррогатного материнства. 37% не поддерживают никакую из перечисленных идей. 5% затруднились с ответом.

54% наших читателей совершенно не поддерживают проведение парадов гордости. 16% – просто не поддерживают. 9% – поддерживают, 9% – полностью поддерживают. 11% выбрали ответ: "Ни то, ни другое". 2% затруднились с ответом.

Когда речь идет о подобных парадах в Иерусалиме, то их совершенно не поддерживают 62% респондентов. "Скорее не поддерживают" – 11%. "Полностью поддерживают" – 11%. "Скорее поддерживают" – 7%. 2% затруднились с ответом.

Последний вопрос звучал так: "Есть ли среди ваших друзей, знакомых или родственников лесбиянки, геи, бисексуалы или трансгендеры (ЛГБТ)?" Один/несколько – 40,5%, ни одного – 34%, много – 9%. 16,5% выбрали ответ "не знаю".





