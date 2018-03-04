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В Израиле

Около 150 тысяч израильтян посетили в субботу парки и заповедники страны

время публикации: 3 марта 2018 г., 13:36 | последнее обновление: 3 марта 2018 г., 18:03 блог версия для печати фото
Около 100 тысяч израильтян посетили в субботу парки и заповедники страны

В субботу, 3 марта, около 150 тысяч израильтян, воспользовавшись солнечной и теплой погодой, отправились в парки и заповедники, расположенные в разных частях страны.

При этом больше всего туристов посетили Национальный парк Кейсарии, где проходит фестиваль в честь праздника Пурим, парк Яркон, парк Кохав а-Ярден, а также заповедники Эйнот Цуким и Эйн-Афек.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье температура еще немного повысится, и в понедельник погода будет по-летнему теплой. Во вторник усилится ветер, а пыльная буря станет причиной повышенной запыленности воздуха.



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