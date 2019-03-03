"Кан Бет": "Ликуд" отказывается от борьбы за "русские" голоса, чтобы спасти НДИ

Вечером в воскресенье, 3 марта, радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в "Ликуде" принято решение отказаться от попыток привлечь русскоязычных избирателей, намеревавшихся голосовать за НДИ.

Как сообщил журналист Зеэв Кам, этот шаг предпринят на фоне опросов, результаты которых свидетельствуют о том, что НДИ может не пройти электоральный барьер. Провал партии Либермана меняет предвыборную картину и лишает правый блок большинства.

По сообщению Зеэва Кама, в "Ликуде" крайне обеспокоены таким развитием событий. В правящей партии взвешивается возможность не создавать специальный штаб, ориентированный на русскоязычных израильтян, а если такой штаб будет создан, то масштаб его деятельности останется минимальным. По сообщению "Кан 11", решено также не отвечать на критику со стороны Либермана.

Источники в "Ликуде" заявили корреспонденту NEWSru.co.il, что эта информация верна на 50%. "Мы действительно обеспокоены положением партии НДИ, а также последствиями ее возможного провала. Верно и то, что мы не атакуем НДИ, но мы не атакуем ни одну правую партию кроме Беннета, и в этом случае мы лишь отвечаем на его нападки", - заявил источник.

В правящей партии отвергают утверждения о том, что "Ликуд" не намерен бороться за голоса русскоязычных израильтян. "Нет никаких изменений в этом отношении по сравнению с прошлыми выборами, кроме отказа от нападок на потенциальных партнеров по правому блоку", - говорят в "Ликуде".

В опросах, опубликованных в минувший уикэнд телеканалами "Кан 11" и "Решет", а также радиостанцией 103FM и газетой "Исраэль а-Йом", партия НДИ не проходит электоральный барьер.





