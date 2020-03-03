Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает 30,9% голосов, "Кахоль Лаван" – 23,68%
На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.
Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 10,17% голосов избирателей "Ликуд" набирает 30,9%;
"Кахоль Лаван" – 23,68%;
Объединенный арабский список – 11,65%;
ШАС – 8,32%;
"Яадут а Тора" – 6,72%;
НДИ – 6,3%;
"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,87%;
"Ямина" – 5,69%.
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