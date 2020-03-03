Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает 30% голосов, "Кахоль Лаван" – 24,5%
На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.
Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 12,67% голосов избирателей:
"Ликуд" набирает 30,05%;
"Кахоль Лаван" – 24,52%;
Объединенный арабский список – 11,80%;
ШАС – 8,28%;
"Яадут а Тора" – 7,01%;
"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 6,03%;
НДИ – 5,89%;
"Ямина" – 5,58%.
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