Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает почти 30% голосов, "Кахоль Лаван" – 23,5%
На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.
Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 22,17% голосов избирателей (около 31% от поданных бюллетеней):
"Ликуд" набирает 29,61%;
"Кахоль Лаван" – 23,55%;
Объединенный арабский список – 10,21%;
"Яадут а Тора" – 9,14%;
ШАС – 9,05%;
"Ямина" – 6,47%;
"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,72%;
НДИ – 5,38%.
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