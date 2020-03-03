Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает почти 29% голосов, "Кахоль Лаван" – 23%
На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.
Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 24,25% голосов избирателей (около 34% от поданных бюллетеней):
"Ликуд" набирает 28,73%;
"Кахоль Лаван" – 23,26%;
Объединенный арабский список – 12,36%;
"Яадут а Тора" – 8,80%;
ШАС – 8,77%;
"Ямина" – 6,30%;
"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,65%;
НДИ – 5,26%.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 марта 2020
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