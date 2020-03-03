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NEWSru.co.il :: В Израиле3 марта 2020 г., 07:09

Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает почти 29% голосов, "Кахоль Лаван" – 23%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает почти 29% голосов, "Кахоль Лаван" – 23%

На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.

Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.

Согласно данным ЦИК, после подсчета 24,25% голосов избирателей (около 34% от поданных бюллетеней):

"Ликуд" набирает 28,73%;

"Кахоль Лаван" – 23,26%;

Объединенный арабский список – 12,36%;

"Яадут а Тора" – 8,80%;

ШАС – 8,77%;

"Ямина" – 6,30%;

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,65%;

НДИ – 5,26%.



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