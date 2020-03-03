Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает 29% голосов, "Кахоль Лаван" – 23%

На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.

Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.

Согласно данным ЦИК, после подсчета 28,22% голосов избирателей (почти 40% от поданных бюллетеней):

"Ликуд" набирает 29,06%;

"Кахоль Лаван" – 23,26%;

Объединенный арабский список – 12,26%;

ШАС – 8,89%;

"Яадут а Тора" – 8,60%;

"Ямина" – 6,02%;

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,62%;

НДИ – 5,44%.

Центральная избирательная комиссия около 8 утра сообщила о завершении подсчета голосов, поданных в обычных конвертах. Однако итоги голосования будут опубликованы лишь в послеобеденные часы.

В Центризбирокме отмечают, что в настоящий момент идет проверка результатов голосования. Помимо прочего проводится статистическая проверка и проверка неожиданных или нелогичных результатов.

Целью проверок, по словам представителей Центризбиркома, является стремление обеспечить максимальную точность при публикации и избежать возможности фальсификации выборов.

После того, как будут опубликованы результаты подсчета "обычных" голосов, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные солдатами, дипломатами и заключенными. В двойных конвертах находятся и голоса людей, пребывающих в карантине из-за коронавируса.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели.





