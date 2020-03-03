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NEWSru.co.il :: В Израиле3 марта 2020 г., 08:50

Итоги выборов после подсчета 62% бюллетеней: "Ликуд" набирает 28,5% голосов, "Кахоль Лаван" – почти 25%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предварительные итоги выборов: "Ликуд" набирает 28,5% голосов, "Кахоль Лаван" – почти 25%

На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.

Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.

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Согласно данным ЦИК, после подсчета 44,12% голосов избирателей (более 62% от поданных бюллетеней):

"Ликуд" набирает 28,52%;

"Кахоль Лаван" – 24,66%;

Объединенный арабский список – 15,26%;

ШАС – 7,72%;

"Яадут а Тора" – 6,62%;

НДИ – 5,65%;

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,42%;

"Ямина" – 5,34%.

Центральная избирательная комиссия около 8 утра сообщила о завершении подсчета голосов, поданных в обычных конвертах. Однако итоги голосования будут опубликованы лишь в послеобеденные часы.

В Центризбирокме отмечают, что в настоящий момент идет проверка результатов голосования. Помимо прочего проводится статистическая проверка и проверка неожиданных или нелогичных результатов.

Целью проверок, по словам представителей Центризбиркома, является стремление обеспечить максимальную точность при публикации и избежать возможности фальсификации выборов.

После того, как будут опубликованы результаты подсчета "обычных" голосов, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные солдатами, дипломатами и заключенными. В двойных конвертах находятся и голоса людей, пребывающих в карантине из-за коронавируса.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели.



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