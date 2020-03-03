Итоги выборов после подсчета 93% бюллетеней: "Ликуд" набирает 29% голосов, "Кахоль Лаван" – 26%

Согласно данным ЦИК, после подсчета 66,03% голосов избирателей (93% от поданных бюллетеней): "Ликуд" набирает 29,24%; "Кахоль Лаван" – 26,36%.

На сайте Центральной избирательной комиссии публикуются предварительные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва, состоявшихся в понедельник, 2 марта.

Явка – 71%, самая высокая с выборов 2015 года.

"Биби – мелех Исраэль": "Ликуд" празднует победу. Фоторепортаж

Согласно данным ЦИК, после подсчета 66,03% голосов избирателей (93% от поданных бюллетеней):

"Ликуд" набирает 29,24%;

"Кахоль Лаван" – 26,36%;

Объединенный арабский список – 13,1%;

ШАС – 7,74%;

"Яадут а Тора" – 6,15%;

НДИ – 5,89%;

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 5,72%;

"Ямина" – 5,02%.

Выборы в Кнессет 23-го созыва: предварительные результаты по городам

По предварительной оценке, "Ликуд" получает 35-36 мандатов, "Кахоль Лаван" – 32, Объединенный арабский список – 15-16, ШАС – 9-10, "Яадут а Тора" – 7, НДИ – 7, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" – 7, "Ямина" – 6. Другие партии не преодолевают электоральный барьер. Таким образом, право-религиозный блок может получить от 58 до 59 мандатов, для формирования коалиции ему потребуются мандаты НДИ или других партий.

Центральная избирательная комиссия около 8 утра сообщила о завершении подсчета голосов, поданных в обычных конвертах. Однако итоги голосования будут опубликованы лишь вечером.

Была проверка результатов голосования. Помимо прочего проводилась статистическая проверка и проверка неожиданных или нелогичных результатов. Целью проверок, по словам представителей Центризбиркома, является стремление обеспечить максимальную точность при публикации и избежать возможности фальсификации выборов.

После того, как будут опубликованы результаты подсчета "обычных" голосов, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные солдатами, дипломатами и заключенными. В двойных конвертах находятся и голоса людей, пребывающих в карантине из-за коронавируса.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели.





