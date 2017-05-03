3 мая 2017 г.
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В Израиле

Начинается рассмотрение апелляций по делу Эльора Азарии

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Эльор Азария
Родители Эльора Азарии
Йорам Шефтель

В среду, 3 мая, военный суд в "Кирие" начинается рассмотрение апелляций, поданных адвокатом военнослужащего Эльора Азарии и прокуратурой по этому делу. Защита настаивает на отмене обвинительного вердикта, утверждая, что он был вынесен, так как суд проигнорировал важные обстоятельства дела. В свою очередь, обвинение требует ужесточения наказания для осужденного солдата.

21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил военнослужащего Эльора Азарию к полутора годам тюремного заключения. Суд также постановил понизить солдата в звании с сержанта до рядового. Эльор Азария был признан виновным в непредумышленном убийстве раненого террориста. По просьбе защиты начало отбытия наказания отложено до завершения рассмотрения апелляции.

Апелляция была подана адвокатом Йорамом Шефтелем, являющимся в настоящий момент единственным защитником военнослужащего. Адвокаты Эяль Басерглик, Илан Кац и Кармит Шхивер, представлявшие Азарию в ходе суда, отказались от дальнейшего участия в деле после того, как семья солдата приняла решение подавать апелляцию. Адвокаты считали, что исчерпаны попытки добиться положительного результата в судебных инстанциях и следует просить смягчения наказания или амнистии.

В прокуратуре было решено апеллировать лишь после того, как защита представила апелляцию в суд. Обвинение просит приговорить солдата не менее, чем к 30 месяцам тюремного заключения.

Апелляции будут рассматриваться коллегией из пяти судей во главе с генерал-майором Дороном Пайлесом, являющимся председателем военного апелляционного суда. В судейскую коллегию также войдут: Игаль Плитман, председатель Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, судья окружного суда Иерусалима Цви Сегаль, а также двое офицеров ЦАХАЛа, не имеющих юридического образования – генерал-майор запаса Эяль Айзенберг, в прошлом командующий Управления тылом, и бригадный генерал Ави Пелед, бывший командир бригады "Голани".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2017 г.
Эльор Азария приговорен к полутора годам тюремного заключения







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