Два самолета едва не столкнулись в ходе воздушного парада в День Независимости

В среду, 3 мая, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе воздушного парада ВВС в День Независимости, два тяжелых грузовых самолета "Шимшон" ("Геркулес") сблизились на опасное расстояние, коснувшись друг друга.

Израиль празднует 69-й День Независимости: воздушный парад. Фоторепортаж

Согласно опубликованной информации, факт аварийной ситуации был зафиксирован лишь после приземления самолетов, по следам, оставшимся на крыльях машин. Неизвестно, в какой момент парада возникла аварийная ситуации, и где находились машины

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что обстоятельства инцидента расследуются. По утверждению военных, в ходе происшествия не возникала угроза жизни кого-либо из членов экипажа.

Военный воздушный парад состоялся 2 мая. Впервые в параде по случаю Дня Независимости приняли участие самолеты пятого поколения F-35i "Адир".

В воздушном параде также участвовали самолеты F-15 и F-16, "Геркулесы" и вертолеты CH-53, самолет-заправщик Boeing 707, группа спортивных самолетов и др.





