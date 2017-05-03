3 мая 2017 г.
последняя новость: 14:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:11 Житель Ашдода подозревается в том, что сбил на автомобиле пожилую женщину и скрылся
13:57 Задержан араб, извлекший нож в момент проверки документов
13:38 В ответ на резолюцию UNESCO Израиль сокращает финансирование ООН
12:52 "Эгед" увольняет водителя, назвавшего арабских коллег террористами и убийцами
12:37 Два самолета едва не столкнулись в ходе воздушного парада в День Независимости
12:30 Израиль потерял 31 позицию в рейтинге безопасности и политической стабильности
11:50 Обнаружены трое поселенцев, которых разыскивали в районе Хеврона
11:04 Штаб по борьбе с террором призвал израильтян воздержаться от поездок в Тунис
10:46 ДТП в Нетании и Ашкелоне, пострадали три человека
08:49 Авария на шоссе №4, пострадал мотоциклист
В Израиле

Два самолета едва не столкнулись в ходе воздушного парада в День Независимости

время публикации: 12:37 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Воздушный парад 2 мая 2017 года
Воздушный парад 2 мая 2017 года
Воздушный парад 2 мая 2017 года

В среду, 3 мая, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе воздушного парада ВВС в День Независимости, два тяжелых грузовых самолета "Шимшон" ("Геркулес") сблизились на опасное расстояние, коснувшись друг друга.

Израиль празднует 69-й День Независимости: воздушный парад. Фоторепортаж

Согласно опубликованной информации, факт аварийной ситуации был зафиксирован лишь после приземления самолетов, по следам, оставшимся на крыльях машин. Неизвестно, в какой момент парада возникла аварийная ситуации, и где находились машины

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что обстоятельства инцидента расследуются. По утверждению военных, в ходе происшествия не возникала угроза жизни кого-либо из членов экипажа.

Военный воздушный парад состоялся 2 мая. Впервые в параде по случаю Дня Независимости приняли участие самолеты пятого поколения F-35i "Адир".

В воздушном параде также участвовали самолеты F-15 и F-16, "Геркулесы" и вертолеты CH-53, самолет-заправщик Boeing 707, группа спортивных самолетов и др.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 2 мая 2017 г.
Израиль празднует 69-й День Независимости: воздушный парад. Фоторепортаж







  Rating@Mail.ru  
Среда, 3 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017