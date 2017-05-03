Сотрудники МИДа угрожают сорвать визит Дональда Трампа в Израиль

В среду, 3 мая, представители рабочего комитета предупредили гендиректора МИДа Юваля Ротема о возобновлении забастовочных санкций, в рамках которых может быть сорвана подготовка к визиту президента США Дональда Трампа в Израиль. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Работники внешнеполитического ведомства протестуют против того, что они называют нарушением минфином достигнутых договоренностей об условиях работы. В частности, глава рабочего комитета МИДа Ханан Годер заявил, что министерство финансов сознательно затягивает процесс подписания трудового соглашения, условия которого были согласованы еще в апреле 2014 года. В МИДе говорят, что зарплаты сотрудников зарубежных миссий обесценились на 50%, так как последний раз корректировка зарплат производилась в 2002 году.

В 2011 году забастовка в МИДе продолжалась более пяти месяцев. Она, в частности, привела к срыву визита в Израиль Дмитрия Медведева. В 2014 году забастовка продолжалась почти месяц. Впервые в истории Израиля были закрыты все зарубежные представительства, включая посольства, консульства, представительства Израиля в ООН и других международных организациях. Все работники МИДа получили распоряжение покинуть свои рабочие места. Соответствующие депеши были отправлены в 103 зарубежных представительства, включая посольства и консульства в Лондоне, Париже, Берлине, Вашингтоне и Сан-Франциско. Кроме того, профсоюзные лидеры распорядились не пускать министра иностранных дел Авигдора Либермана и его людей в здание МИДа.

В ходе забастовки 2014 года минфин, представители МИДа и "Гистадрута" пришли к соглашению, которое должно было лечь в основу нового коллективного договора. В частности, в нем содержалось обещание минфина, что при назначении зарплаты дипломату будет учитываться не только его рабочий стаж, но и стоимость жизни в стране его назначения. Подобная система индексации зарплат принята во многих странах ОЭСР. Однако, как утверждают в рабочем комитете МИДа, свои обещания минфин не выполняет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетит Израиль 22 мая, и уже на следующий день он вылетит в другую страну ближневосточного региона.





