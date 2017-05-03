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"Полуторное поколение" русского Израиля. Данные исследования PORI

время публикации: 06:32 | последнее обновление: 06:48 блог версия для печати фото
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"Полуторное поколение" русского Израиля. Данные исследования PORI
"Полуторное поколение" русского Израиля. Данные исследования PORI
"Полуторное поколение" русского Израиля. Данные исследования PORI

Институт Public Opinion Research of Israel (PORI) по заказу редакции NEWSru.co.il провел новое масштабное научное исследование по теме "Идентичность, культура и политические предпочтения русскоязычных израильтян".

В общей сложности, в опросе, который проводился методом очных интервью в феврале-марте 2017 года, приняли участие 1.090 русскоязычных респондентов, прибывших в Израиль в 1988-2017 годах.

Ранее было опубликовано несколько материалов по результатам этих исследований. Первая публикация была посвящена политическим предпочтениям русскоязычных израильтян в целом. Вторая публикация рассказывала о том, как оценивают русскоязычные израильтяне деятельность кабинета министров и депутатов Кнессета. Третья публикация была посвящена особой категории – новым репатриантам последних лет (годы репатриации с 2013 по 2017).

В четвертой публикации мы выделяем результаты, которые относятся к представителям так называемого "полуторного поколения" – тем, кто приехал в Израиль ребенком или подростком. В ноябре 2015-го подобное исследование проводил Институт изучения русского Израиля на основании 56 углубленных интервью.

Институтом PORI по заказу редакции NEWSru.co.il было проведено 70 углубленных интервью с теми, кто репатриировался в возрасте до 5 лет, 70 – с теми, кто репатриировался в возрасте от 6 до 12 лет, и 105 – с теми, кто репатриировался в возрасте от 13 до 18 лет.

В настоящее время почти всем респодентам этой категории, отвечавшим на наши вопросы, от 18 до 44 лет (они заметно моложе, чем "средний респондент" в общем исследовании). В основном, это выходцы из России, Украины, Беларуси, Молдовы, стран Балтии или Средней Азии, репатриировавшиеся в 1990-1998 годах. Как правило, у них есть первая ученая степень (бакалавр) или диплом специалиста, или же они получили среднее образование, зачастую продолжая учиться. Самыми частыми сферами занятости являются: хайтек, учеба (26% тех, кто репатриировался в возрасте до 5 лет), собственный бизнес, воинская служба (12,5% тех, кто репатриировался в возрасте до 5 лет), торговля, сфера бытовых услуг.

Ответы представителей "полуторного поколения" сравниваются со средними показателями общего опроса, участниками которого были русскоязычные израильтяне, репатриировавшихся за последние десятилетия.

ПОЛИТИКА

Представители "полуторного поколения" в семьях выходцев из бывшего СССР проявляют интерес к политике примерно в той же степени, что и "средний русский израильтянин". Более 50% из них заявляют, что интересуются политикой "в некоторой степени", примерно каждый пятый говорит, что интересуется политикой "в большой степени", каждый седьмой заявляет, что политикой не интересуется.

Как и "средний русский израильтянин", большинство представителей "полуторного поколения" придерживаются центристских, правоцентристских или умеренно правых взглядов. Отличие лишь в том, что среди представителей "полуторного поколения" превалируют центристы, а в целом на "русской улице" превалирующими являются правоцентристские и умеренно правые взгляды. Кроме того, "полуторное поколение" реже не может определить собственные политические предпочтения.

На выборах в Кнессет 20-го созыва 28% представителей "полуторного поколения" голосовали за "Ликуд" (так же голосовали 29% среди всех опрошенных в рамках исследования PORI), 16% отдали свои голоса за НДИ (29% в общем опросе), 14% голосовали за "Еш Атид" (менее 11% в общем опросе). Причем сторонников "Еш Атид" было заметно больше среди тех, кто репатриировался в возрасте до 12 лет, чем среди тех, кто приехал в возрасте от 13 до 18 лет. 8% голосов "полуторного поколения" на прошлых выборах получил "Сионистский лагерь" (5,5% в общем опросе), 8% получила партия "Кулану" (5% в общем опросе), почти 5% – "Байт Иегуди" (4% в общем опросе).

На выборах в Кнессет 21-го созыва 23% намерены снова голосовать за "Ликуд" (в общем таких 25%), 18% говорят, что отдадут свои голоса за НДИ (31% в общем), 18% проголосуют за "Еш Атид" (12% в общем). "Сионлаг" может рассчитывать на поддержку 6% представителей "полуторного поколения" (менее 4% в общем), "Кулану" – на поддержку 4% (3,5% в общем), "Байт Иегуди" – 7,5% (4,5% в общем).

28% представителей "полуторного поколения" хотят видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу (27% в среднем среди "русских израильтян"), 17% – Авигдора Либермана (28% в общем опросе), 17% – Яира Лапида (12% в общем).

При этом, если Нетаниягу будет вынужден оставить свой пост, 30% хотели бы, чтобы пост главы правительства занял Либерман (41,5% в общем), 19% – Лапид (13% в общем), 9% – Нафтали Беннет (6% в общем).

Около половины опрошенных представителей "полуторного поколения" поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием правых и левых партий (немногим более, чем в среднем среди "русских израильтян").

42% представителей "полуторного поколения" считают, что нет никакой необходимости в особом представительстве выходцев из бывшего СССР в израильской политике (в общем таких только 26%). 42% говорят, что им не важно присутствие в Кнессете представителей алии из бывшего Советского Союза (в общем таких только 22%).

При этом 44% представителей "полуторного поколения" считают, что наилучшим образом интересы выходцев из бывшего СССР отстаивает партия "Наш дом Израиль" (в общем аналогичного мнения придерживаются 57% участников опроса).

В целом, удовлетворенность деятельностью правительства Нетаниягу среди представителей "полуторного поколения" мало отличается от того, как как работе этого правительства относится "средний русский израильтянин". Около трети опрошенных говорят, что их работа правительства, в основном, удовлетворяет, каждому шестому эта деятельность кажется неудовлетворительной, прочие дают нейтральную оценку или затрудняются с оценками.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Участникам опроса был задан вопрос: "Каковы три основные проблемы, решения которых, представители репатриантов должны продвигать в правительстве и Кнессете в первую очередь?" "Полуторное поколение" выделяет, прежде всего, такие три проблемы: 1) решение жилищной проблемы молодых пар (41%), 2) обеспечение национальной безопасности (31%), 3) решение проблемы репатриантов, не успевших заработать на достойную старость в Израиле (25%).

При этом было заявлено, что правительство должно, прежде всего, сосредоточиться на таких сферах, как 1) экономика и благосостояние населения (63%), 2) решение жилищной проблемы (50%), 3) уничтожение ХАМАС и борьба с террором (41%).

Были также заданы вопросы о том, с какими проблемами столкнулись сами репатрианты в первые пять лет после приезда в Израиле, во вторые пять лет и после десяти лет в стране.

Представители "полуторного поколения" сказали, что в первые пять лет после репатриации главными были проблемы 1) плохого знания языка и трудностей с общением – 47% (для тех, кто репатриировался в возрасте дл 5 лет – 34%, в целом среди всех категорий участников опроса – 58%), 2) нехватки денег – 23% (в общем 48%), 3) дефицита жилья – 21% (48%).

Во вторые пять лет в стране главной чаще прочих была названа проблема образования – 25% (11% в общем). На втором-третьих местах остались проблемы нехватки денег и дефицита жилья. При этом 22% заявили, что по прошествии пяти лет после репатриации не испытывали никаких проблем.

По прошествии десяти лет после репатриации для "полуторного поколения" главной заботой становятся жилье (29%) и заработок (27%). По этому и прочим показателям "полуторное поколение" становится похожим на "среднего русского израильтянина".

Отличие "полуторного поколения" в том, что представители этой категории граждан реже говорят о наличии "стеклянного потолка", 40% из них считают, что они могут занять любую должность в Израиле, если для этого у них будут достаточные образование и опыт (в целом среди участников опроса так думают только 25% респондентов).

43% респондентов из "полуторного поколения" считает, что сушествуют некоторые проблемы, характерные для "русской улицы". 18% полагают, что есть множество подобных проблем. Но 34% заявили, что у "русских" те же проблемы, что и у прочих израильтян (в общем таких только 23%).

РУССКАЯ ОБЩИНА

48% представителей "полуторного поколения" полагают, что "русская" или "русско-еврейская община" существует только среди первого поколения репатриантов, потом она исчезнет. 31% считают, что такая община есть, и она не исчезнет в ближайшем будущем. 13% называют такую общину "выдумкой журналистов". В общем опросе заметно больше тех, кто считает, что такая община есть и она вскоре не исчезнет (более 42%).

38% респондентов из "полуторного поколения" говорят, что не ощущают своей принадлежности к "русской" или "русско-еврейской" общине (в общем опросе таких только 22%). 44% сказали, что иногда ощущают свою принадлежность к такой общине, 16% ощущают свою безусловную принадлежность к этой общине. При этом, чем в более раннем возрасте респондент приехал в Израиль, тем реже он говорит, что чувствует себя "русским" или "русским евреем".

52% сказали, что среди их друзей и знакомых репатриантов из бывшего СССР и выросших в русскоязычных семьях "примерно половина". 24% заявили, что среди их друзей и знакомых "русских" абсолютное меньшинство или нет совсем (в общем опросе таких только 5%). 19% говорят, что среди их друзей и знакомых "русских" подавляющее большинство (47% в общем). При этом, чем в более раннем возрасте репатриировался респондент, тем меньше среди его друзей тех, кто рос в русскоязычных семьях, и тем менее важно для них, будут ли их дети и внуки владеть русским языком.

Участникам опроса был задан вопрос: "Насколько для вас важно чтобы ваши дети и внуки владели русским языком и были знакомы с русской культурой? 41% отвечавших выбрали вариант "достаточно важно" (42% в общем опросе), 29% – "не очень важно" (15%), 21% – "очень важно" (39%). При этом, чем в более старшем возрасте репатриировался респондент, тем для него важнее владение детьми русским языком и их знакомство с русской культурой.

Только 27% представителей "полуторного поколения" сказали, что им нужны СМИ на русском языке. При этом среди тех, кто приехал в возрасте до 5 лет, таких 12%, среди тех, кто репатриировался в возрасте 6-12 лет, таких 18,5%, среди тех, кто приехал в страну в возрасте 13-18 лет, таких 51%. В среднем, среди всех участников опроса PORI, таких 63%.

ОТНОШЕНИЯ С АРАБАМИ

Участников опроса попросили высказать отношение к перспективе мирного соглашения с палестинскими арабами. 46% представителей "полуторного поколения" заявили, что Израиль должен стремиться к миру с палестинцами, но без территориальных уступок. 30% выбрали ответ: "Израиль должен понять, что невозможно достичь мира с палестинцами". 13% сказали: "Израиль должен стремиться к мирному договору с палестинцами любой ценой". Отличия от позиции "среднего русского израильтянина" незначительны.

45% опрошенных представителей "полуторного поколения" считают, что израильские арабы не лояльны по отношению к государству Израиль и изменить это невозможно. 26% полагают, что израильские арабы в основном лояльно относятся к Израилю, а проблему создают арабские лидеры, которые солидаризируются с врагами Израиля, и подстрекатели из-за "зеленой черты". 20% считают, что арабы действительно не лояльны к государству Израиль, но винят в этом ошибочную политику израильского руководства. И лишь 9% выбрали ответ: "Они, за редким исключением, такие же граждане, как и все". Отличия от позиции "среднего русского израильтянина" незначительны.

79% респондентов из этой группы поддерживают идею лишения гражданства тех, кто не лоялен по отношению к государству Израиль (в общем таких 80%).

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

43% представителей "полуторного поколения" выступают за расширение и укрепление отношений Израиля с Россией и другими странами бывшего СССР, но не за счет особых отношений с американцами (столько же в общем опросе). 20% считают, что "от России следует держаться подальше – ее интересы всегда будут лежать преимущественно в арабском мире, и потому она никогда не будет надежным партнером Израиля" (25% в общем опросе). 18% заявили: "Израилю стоит придерживаться политики равной удалённости от различных глобальных центров силы" (15%).

Участникам был задан вопрос: "Какова должна быть позиция Израиля по поводу нынешнего конфликта Украины и России?" Большинство представителей "полуторного поколения" – 51% – выбрали ответ: "Я не сочувствую ни одной из сторон, и не считаю, что Израиль должен вмешиваться в это дело" (в общем опросе таких 48%).

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

При ответе на вопрос "Кем вы себя ощущаете в первую очередь?" 48% из этой категории выбрали однозначный ответ: "Евреем" (в среднем среди всех опрошенных так ответили 37%). 20% выбрали ответ: "Просто человеком, неважно какой национальности" (14%). 18% ответили: "Русским евреем, представителем еврейской общины страны исхода" (31%).

Большинство опрошенных представителей "полуторного поколения" – 54% – относят себя к категории светских людей, которые ничего не имеют против религии. 27% называют себя антирелигиозными атеистами, 16% – традиционалистами, 2% – религиозными сионистами, 1% – ультраортодоксами. Отличия от "среднего русского израильтянина" несущественны.

43% представителей "полуторного поколения" заявили, что ощущают себя "израильтянами и никем больше" (в среднем среди "русских израильтян" таких 27%). 45% сказали, что ощущают себя израильтянами "в большой степени" (в общем таких 42%), 10% – " в некоторой степени" (26%). И только 1% заявляет, что совершенно не ощущают себя израильтянами (в общем 4%).

ВЕРОЯТНОСТЬ ОТЪЕЗДА ИЗ ИЗРАИЛЯ

66% представителей "полуторного поколения" однозначно заявили, что не собираются никуда уезжать из Израиля (в общем среди "русских израильтян" так высказались 75% опрошенных). 4-5% обдумывают варианты переезда в другие страны или возвращения в страну исхода (в общем таких 10%).

42% однозначно заявили, что приняли бы решение репатриироваться в Израиль, если бы вернулись назад во времени, когда такое решение принималось их семьей (в общем таких 44%). 32% сказали, что скорее всего приняли бы снова такое решение (столько же в общем опросе). Лишь 2% предпочли бы остаться в стране исхода, и 6% выбрали бы другую страну Запада.

ОТНОШЕНИЕ

56% представителей "полуторного поколения" оценили отношение к ним коренных израильтян как доброжелательное (в общем опросе таких 61%). 26% считают, что коренные израильтяне относятся к ним безразлично (29% в общем опросе), 11% ощущают враждебное к себе отношение со стороны "сабр" (8%).

56% оценили отношение к ним выходцев из бывшего СССР, которые приехали раньше, как доброжелательное (в общем 55%), 30% – как безразличное (35%), 6% – как враждебное (7%).

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ NEWSRU.CO.IL

В целом, судя по результатам проведенного опроса, представители "полуторного поколения" по воззрениям и мироощущению действительно находятся "между" своими родителями и коренными израильтянами: в меньшей степени близки к родителям те, кто приехал в возрасте до 5 лет, в большей – те, кто репатриировался в подростковом возрасте.

В плане политических предпочтений репатриировавшиеся в подростковом возрасте однозначно ближе к своим родителям, чем к "среднему израильтянину". Но в вопросах политики приехавшие в Израиль в дошкольном возрасте очень близки к коренным израильтянам.

В силу того, что представители "полуторного поколения" приехали в Израиль детьми, взрослые проблемы их поначалу заботили меньше, чем проблемы общения и учебы.

Они в меньшей степени ощущают свою принадлежность к "русской" общине и чаще однозначно идентифицируют себя как "израильтяне и никто больше", являясь в большинстве своем патриотами Израиля.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО УЧЕНОГО МИНИСТЕРСТВА АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ ЗЕЭВА ХАНИНА

Первое и второе десятилетия нынешнего века стали свидетелями серьезной реструктуризации почти миллионной общины выходцев из бывшего СССР в Израиле. Порядка пятой части этого сообщества сегодня составляют представители двух категорий т.н. "полуторного поколения" – репатриантов, прибывших в страну в возрасте от 6 до 12 лет ("раннее полуторное") и 13-18 лет ("продвинутое полуторное")*. По данным исследований разных лет (Марины Низник, Элины Бардач-Яловой и других) если первая подгруппа, прибывшая в Израиль в начальный период становления их культурно-языковой идентичности, в большинстве случаев одинаково комфортно – или одинаково некомфортно – чувствуют себя в русско- и ивритоязычной среде, вторая подгруппа, так же, как правило, не имеющая особых проблем в общении на иврите, ментально принадлежит к поколению родителей. При этом, наше исследование выходцев из бывшего СССР (74% всех репатриантов 1989-2016 годов), свидетельствует о наличии в стране русскоязычной субкультуры, но отнюдь не русского "культурного гетто". Об этом, собственно, и говорит формирование устойчивого русско-ивритского двуязычия не только у молодых репатриантов, сравнительно недавно прибывших в страну, но и у "полуторного поколения", а также у многих репатриантов, прибывших в страну в дошкольном и раннем школьном возрасте, что в нынешней ситуации следует считать востребованным обществом вариантом культурной интеграции.

По логике вещей, эти обстоятельства должны приводить к идентификации многих представителей "полуторного поколения", боле 80% которых сегодня – это молодые люди 26-40 лет, с общиной выходцев из бывшего СССР, не только как статистической категорией, и как политически организованным сообществом. Но так ли это на самом деле?

Исследование, инициированное редакцией NEWSru.co.il и проведенное институтом PORI в феврале-марте 2017 года, позволяет, по крайней мере частично, ответить на данный вопрос. Так, абсолютное большинство респондентов признавали наличие в Израиле организованной "русской", или русско-еврейская общины, но если представители тех, кто прибыл в страну в возрасте старше 18 лет в большинстве были уверены, что она – всерьез и надолго, то наиболее востребованным суждением в среде респондентов второго и полуторного поколения было "это явление охватывает не более, чем первое поколение репатриантов, а для следующих поколений эта тема уже не актуальна". Что, однако, не мешает примерно половине "полуторников" в тех или иных случаях ощущать себя частью этого сообщества. Потому тех представителей данной группы, которые разделяли мнение родителей и старших братьев и сестер о перспективах существования "русского Израиля", оказалось тоже немало, причем больше (более 40%) как раз среди тех, кто прибыл в Израиль в возрасте от 6 до 12 лет. В этой связи не удивляет, что представители "полуторного поколения" в массе своей, заинтересованы, чтобы дети и внуки владели языком и были знакомы с общей и/или еврейской культурой страны исхода.

Понятно, что дело не только в сигналах "изнутри" общины, но и во внешнем контексте. Например, в том, что 60-70% опрошенных "полуторников" признали наличие у "русской улицы" Израиля проблем, отличных от проблем других групп израильского общества, и около половины – существование в стране "стеклянного потолка" для репатриантов, в той или иной мере, разумеется.

Это говорит о непростой дилемме "полуторного поколения". С одной стороны, имеющиеся в обществе социальные лифты – роль образования, профессиональной квалификации, и способность адаптироваться к быстро меняющимся требованиям и стандартам способствуют их интеграции и повышению социально-экономического статуса. Но присущий израильскому обществу характер монополизации и передачи по наследству социальных ролей высшего эшелона, и имеющийся у "русского Израиля" дефицит накопленного поколениями материального имущества и социальных связей, задает довольно жесткие пределы потенциалу продвижения молодых репатриантов. Здесь и возникает проблема "стеклянного потолка", которая обычно решается подключением к механизмам влияния на общественные процессы, в приоритетных для данного поколения сферах, каковыми, по данным опроса, являются социально-экономические вопросы и вопросы безопасности. Но вот с этим влиянием как раз не так все так просто.

Инструментом решения этих проблем в политической сфере по-прежнему являются политические партии. И тут сказывается и двойственная природа "полуторного поколения" как группы, интегрированной в местное общество и отделенного от нее. С одной стороны, во всех поколениях репатриации, включая "полуторников", в качестве партии, которая наилучшим образом отстаивает интересы выходцев из бывшего СССР, однозначно лидирует НДИ. Тем не менее, вовлеченность в более широкий контекст общественных интересов обуславливает и более широкий разброс партийных пристрастий. Так, если относительное большинство опрошенных представителей "продвинутого полуторного" поколения, случись выборы сегодня, проголосовали бы за НДИ (на втором месте в политических предпочтениях этой группы – "Ликуд"), то примерно по четверти респондентов "раннего полуторного" поколения отдали бы свои голоса "Ликуду" и "Еш Атид" (НДИ в этой группе оказался на третьем месте по популярности).

Симпатии "полуторного поколения", как и в целом по общине, лежат в умеренно-правой части политического спектра. Так, наиболее востребованным "полуторниками" вариантом урегулирования палестино-израильского конфликта является соответствующая этому лагерю модель "стремиться к миру с палестинскими арабами, но только если это не сопровождается передачей им территорий, контролируемых Израилем". Эффект усилий левых партий по привлечению этой группы пока невелик; доля "полуторников", готовых отдать свои голоса "Сионистскому лагерю", сопоставима с долей готовых голосовать за "Еврейский дом", который почти совсем не работает с "русской улицей".

К числу хороших новостей следует отнести выявленную исследованием устойчивую израильскую идентичность представителей всех групп полуторного поколения и их укорененность в Израиле (более 60% заявили, что никуда из Израиля уезжать не собираются). Что не может не радовать, ибо это поколение и будет определять лицо и "русского Израиля", и, во многом, израильского общества в целом уже в среднесрочной перспективе.

* Редакция NEWSru.co.il при оценке результатов исследования PORI относила к "полуторному поколению" всех респондентов, репатриировавшихся в Израиль в возрасте до 18 лет включительно (уроженцы Израиля в опросе не участвовали). Профессор Ханин выделяет две группы: "раннее полуторное" (репатриировавшиеся в возрасте 6-12 лет) и "продвинутое полуторное" (репатриировавшиеся в возрасте 13-18 лет). Американский социолог Рубен Румбо, на которого в своем исследовании ссылался Институт изучения русского Израиля в 2015 году, предлагает более сложную градацию: 1) приехавшие в другую страну в дошкольном возрасте – "поколение 1,75"; такие дети практически не помнят страны своего рождения, говорят на языке принимающей страны без акцента; по своему опыту они близки к тем, кто родился в принимающей стране и считается мигрантом второго поколения; 2) приехавшие в возрасте 6-12 лет – "поколение 1,5"; эти дети научились говорить, а может быть, и читать и писать на языке страны своего рождения, успели поучиться там в школе; 3) приехавшие в подростковом возрасте (13-17 лет) – "поколение 1,25"; их культурная и этническая идентичность успела сформироваться в родной стране; в новой стране они пошли учиться в старшие классы школы либо сразу, минуя школу, попали на рынок труда; их жизненный опыт ближе к опыту их родителей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2017 г.
Новые репатрианты 2013-2017: политические предпочтения и социальные проблемы. Исследование PORI
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2017 г.
Русский язык в Израиле. Итоги опроса NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Рейтинг министров и депутатов среди русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Политические предпочтения русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2016 г.
Состоялось первое заседание "лобби в поддержку 1,5 поколения русскоязычных израильтян"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2015 г.
"Полуторное поколение" русского Израиля. Краткий отчет о результатах исследования







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