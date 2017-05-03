"Полуторное поколение" русского Израиля. Данные исследования PORI

Институт Public Opinion Research of Israel (PORI) по заказу редакции NEWSru.co.il провел новое масштабное научное исследование по теме "Идентичность, культура и политические предпочтения русскоязычных израильтян".

В общей сложности, в опросе, который проводился методом очных интервью в феврале-марте 2017 года, приняли участие 1.090 русскоязычных респондентов, прибывших в Израиль в 1988-2017 годах.

Ранее было опубликовано несколько материалов по результатам этих исследований. Первая публикация была посвящена политическим предпочтениям русскоязычных израильтян в целом. Вторая публикация рассказывала о том, как оценивают русскоязычные израильтяне деятельность кабинета министров и депутатов Кнессета. Третья публикация была посвящена особой категории – новым репатриантам последних лет (годы репатриации с 2013 по 2017).

В четвертой публикации мы выделяем результаты, которые относятся к представителям так называемого "полуторного поколения" – тем, кто приехал в Израиль ребенком или подростком. В ноябре 2015-го подобное исследование проводил Институт изучения русского Израиля на основании 56 углубленных интервью.

Институтом PORI по заказу редакции NEWSru.co.il было проведено 70 углубленных интервью с теми, кто репатриировался в возрасте до 5 лет, 70 – с теми, кто репатриировался в возрасте от 6 до 12 лет, и 105 – с теми, кто репатриировался в возрасте от 13 до 18 лет.

В настоящее время почти всем респодентам этой категории, отвечавшим на наши вопросы, от 18 до 44 лет (они заметно моложе, чем "средний респондент" в общем исследовании). В основном, это выходцы из России, Украины, Беларуси, Молдовы, стран Балтии или Средней Азии, репатриировавшиеся в 1990-1998 годах. Как правило, у них есть первая ученая степень (бакалавр) или диплом специалиста, или же они получили среднее образование, зачастую продолжая учиться. Самыми частыми сферами занятости являются: хайтек, учеба (26% тех, кто репатриировался в возрасте до 5 лет), собственный бизнес, воинская служба (12,5% тех, кто репатриировался в возрасте до 5 лет), торговля, сфера бытовых услуг.

Ответы представителей "полуторного поколения" сравниваются со средними показателями общего опроса, участниками которого были русскоязычные израильтяне, репатриировавшихся за последние десятилетия.

ПОЛИТИКА

Представители "полуторного поколения" в семьях выходцев из бывшего СССР проявляют интерес к политике примерно в той же степени, что и "средний русский израильтянин". Более 50% из них заявляют, что интересуются политикой "в некоторой степени", примерно каждый пятый говорит, что интересуется политикой "в большой степени", каждый седьмой заявляет, что политикой не интересуется.

Как и "средний русский израильтянин", большинство представителей "полуторного поколения" придерживаются центристских, правоцентристских или умеренно правых взглядов. Отличие лишь в том, что среди представителей "полуторного поколения" превалируют центристы, а в целом на "русской улице" превалирующими являются правоцентристские и умеренно правые взгляды. Кроме того, "полуторное поколение" реже не может определить собственные политические предпочтения.

На выборах в Кнессет 20-го созыва 28% представителей "полуторного поколения" голосовали за "Ликуд" (так же голосовали 29% среди всех опрошенных в рамках исследования PORI), 16% отдали свои голоса за НДИ (29% в общем опросе), 14% голосовали за "Еш Атид" (менее 11% в общем опросе). Причем сторонников "Еш Атид" было заметно больше среди тех, кто репатриировался в возрасте до 12 лет, чем среди тех, кто приехал в возрасте от 13 до 18 лет. 8% голосов "полуторного поколения" на прошлых выборах получил "Сионистский лагерь" (5,5% в общем опросе), 8% получила партия "Кулану" (5% в общем опросе), почти 5% – "Байт Иегуди" (4% в общем опросе).

На выборах в Кнессет 21-го созыва 23% намерены снова голосовать за "Ликуд" (в общем таких 25%), 18% говорят, что отдадут свои голоса за НДИ (31% в общем), 18% проголосуют за "Еш Атид" (12% в общем). "Сионлаг" может рассчитывать на поддержку 6% представителей "полуторного поколения" (менее 4% в общем), "Кулану" – на поддержку 4% (3,5% в общем), "Байт Иегуди" – 7,5% (4,5% в общем).

28% представителей "полуторного поколения" хотят видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу (27% в среднем среди "русских израильтян"), 17% – Авигдора Либермана (28% в общем опросе), 17% – Яира Лапида (12% в общем).

При этом, если Нетаниягу будет вынужден оставить свой пост, 30% хотели бы, чтобы пост главы правительства занял Либерман (41,5% в общем), 19% – Лапид (13% в общем), 9% – Нафтали Беннет (6% в общем).

Около половины опрошенных представителей "полуторного поколения" поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием правых и левых партий (немногим более, чем в среднем среди "русских израильтян").

42% представителей "полуторного поколения" считают, что нет никакой необходимости в особом представительстве выходцев из бывшего СССР в израильской политике (в общем таких только 26%). 42% говорят, что им не важно присутствие в Кнессете представителей алии из бывшего Советского Союза (в общем таких только 22%).

При этом 44% представителей "полуторного поколения" считают, что наилучшим образом интересы выходцев из бывшего СССР отстаивает партия "Наш дом Израиль" (в общем аналогичного мнения придерживаются 57% участников опроса).

В целом, удовлетворенность деятельностью правительства Нетаниягу среди представителей "полуторного поколения" мало отличается от того, как как работе этого правительства относится "средний русский израильтянин". Около трети опрошенных говорят, что их работа правительства, в основном, удовлетворяет, каждому шестому эта деятельность кажется неудовлетворительной, прочие дают нейтральную оценку или затрудняются с оценками.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Участникам опроса был задан вопрос: "Каковы три основные проблемы, решения которых, представители репатриантов должны продвигать в правительстве и Кнессете в первую очередь?" "Полуторное поколение" выделяет, прежде всего, такие три проблемы: 1) решение жилищной проблемы молодых пар (41%), 2) обеспечение национальной безопасности (31%), 3) решение проблемы репатриантов, не успевших заработать на достойную старость в Израиле (25%).

При этом было заявлено, что правительство должно, прежде всего, сосредоточиться на таких сферах, как 1) экономика и благосостояние населения (63%), 2) решение жилищной проблемы (50%), 3) уничтожение ХАМАС и борьба с террором (41%).

Были также заданы вопросы о том, с какими проблемами столкнулись сами репатрианты в первые пять лет после приезда в Израиле, во вторые пять лет и после десяти лет в стране.

Представители "полуторного поколения" сказали, что в первые пять лет после репатриации главными были проблемы 1) плохого знания языка и трудностей с общением – 47% (для тех, кто репатриировался в возрасте дл 5 лет – 34%, в целом среди всех категорий участников опроса – 58%), 2) нехватки денег – 23% (в общем 48%), 3) дефицита жилья – 21% (48%).

Во вторые пять лет в стране главной чаще прочих была названа проблема образования – 25% (11% в общем). На втором-третьих местах остались проблемы нехватки денег и дефицита жилья. При этом 22% заявили, что по прошествии пяти лет после репатриации не испытывали никаких проблем.

По прошествии десяти лет после репатриации для "полуторного поколения" главной заботой становятся жилье (29%) и заработок (27%). По этому и прочим показателям "полуторное поколение" становится похожим на "среднего русского израильтянина".

Отличие "полуторного поколения" в том, что представители этой категории граждан реже говорят о наличии "стеклянного потолка", 40% из них считают, что они могут занять любую должность в Израиле, если для этого у них будут достаточные образование и опыт (в целом среди участников опроса так думают только 25% респондентов).

43% респондентов из "полуторного поколения" считает, что сушествуют некоторые проблемы, характерные для "русской улицы". 18% полагают, что есть множество подобных проблем. Но 34% заявили, что у "русских" те же проблемы, что и у прочих израильтян (в общем таких только 23%).

РУССКАЯ ОБЩИНА

48% представителей "полуторного поколения" полагают, что "русская" или "русско-еврейская община" существует только среди первого поколения репатриантов, потом она исчезнет. 31% считают, что такая община есть, и она не исчезнет в ближайшем будущем. 13% называют такую общину "выдумкой журналистов". В общем опросе заметно больше тех, кто считает, что такая община есть и она вскоре не исчезнет (более 42%).

38% респондентов из "полуторного поколения" говорят, что не ощущают своей принадлежности к "русской" или "русско-еврейской" общине (в общем опросе таких только 22%). 44% сказали, что иногда ощущают свою принадлежность к такой общине, 16% ощущают свою безусловную принадлежность к этой общине. При этом, чем в более раннем возрасте респондент приехал в Израиль, тем реже он говорит, что чувствует себя "русским" или "русским евреем".

52% сказали, что среди их друзей и знакомых репатриантов из бывшего СССР и выросших в русскоязычных семьях "примерно половина". 24% заявили, что среди их друзей и знакомых "русских" абсолютное меньшинство или нет совсем (в общем опросе таких только 5%). 19% говорят, что среди их друзей и знакомых "русских" подавляющее большинство (47% в общем). При этом, чем в более раннем возрасте репатриировался респондент, тем меньше среди его друзей тех, кто рос в русскоязычных семьях, и тем менее важно для них, будут ли их дети и внуки владеть русским языком.

Участникам опроса был задан вопрос: "Насколько для вас важно чтобы ваши дети и внуки владели русским языком и были знакомы с русской культурой? 41% отвечавших выбрали вариант "достаточно важно" (42% в общем опросе), 29% – "не очень важно" (15%), 21% – "очень важно" (39%). При этом, чем в более старшем возрасте репатриировался респондент, тем для него важнее владение детьми русским языком и их знакомство с русской культурой.

Только 27% представителей "полуторного поколения" сказали, что им нужны СМИ на русском языке. При этом среди тех, кто приехал в возрасте до 5 лет, таких 12%, среди тех, кто репатриировался в возрасте 6-12 лет, таких 18,5%, среди тех, кто приехал в страну в возрасте 13-18 лет, таких 51%. В среднем, среди всех участников опроса PORI, таких 63%.

ОТНОШЕНИЯ С АРАБАМИ

Участников опроса попросили высказать отношение к перспективе мирного соглашения с палестинскими арабами. 46% представителей "полуторного поколения" заявили, что Израиль должен стремиться к миру с палестинцами, но без территориальных уступок. 30% выбрали ответ: "Израиль должен понять, что невозможно достичь мира с палестинцами". 13% сказали: "Израиль должен стремиться к мирному договору с палестинцами любой ценой". Отличия от позиции "среднего русского израильтянина" незначительны.

45% опрошенных представителей "полуторного поколения" считают, что израильские арабы не лояльны по отношению к государству Израиль и изменить это невозможно. 26% полагают, что израильские арабы в основном лояльно относятся к Израилю, а проблему создают арабские лидеры, которые солидаризируются с врагами Израиля, и подстрекатели из-за "зеленой черты". 20% считают, что арабы действительно не лояльны к государству Израиль, но винят в этом ошибочную политику израильского руководства. И лишь 9% выбрали ответ: "Они, за редким исключением, такие же граждане, как и все". Отличия от позиции "среднего русского израильтянина" незначительны.

79% респондентов из этой группы поддерживают идею лишения гражданства тех, кто не лоялен по отношению к государству Израиль (в общем таких 80%).

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

43% представителей "полуторного поколения" выступают за расширение и укрепление отношений Израиля с Россией и другими странами бывшего СССР, но не за счет особых отношений с американцами (столько же в общем опросе). 20% считают, что "от России следует держаться подальше – ее интересы всегда будут лежать преимущественно в арабском мире, и потому она никогда не будет надежным партнером Израиля" (25% в общем опросе). 18% заявили: "Израилю стоит придерживаться политики равной удалённости от различных глобальных центров силы" (15%).

Участникам был задан вопрос: "Какова должна быть позиция Израиля по поводу нынешнего конфликта Украины и России?" Большинство представителей "полуторного поколения" – 51% – выбрали ответ: "Я не сочувствую ни одной из сторон, и не считаю, что Израиль должен вмешиваться в это дело" (в общем опросе таких 48%).

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

При ответе на вопрос "Кем вы себя ощущаете в первую очередь?" 48% из этой категории выбрали однозначный ответ: "Евреем" (в среднем среди всех опрошенных так ответили 37%). 20% выбрали ответ: "Просто человеком, неважно какой национальности" (14%). 18% ответили: "Русским евреем, представителем еврейской общины страны исхода" (31%).

Большинство опрошенных представителей "полуторного поколения" – 54% – относят себя к категории светских людей, которые ничего не имеют против религии. 27% называют себя антирелигиозными атеистами, 16% – традиционалистами, 2% – религиозными сионистами, 1% – ультраортодоксами. Отличия от "среднего русского израильтянина" несущественны.

43% представителей "полуторного поколения" заявили, что ощущают себя "израильтянами и никем больше" (в среднем среди "русских израильтян" таких 27%). 45% сказали, что ощущают себя израильтянами "в большой степени" (в общем таких 42%), 10% – " в некоторой степени" (26%). И только 1% заявляет, что совершенно не ощущают себя израильтянами (в общем 4%).

ВЕРОЯТНОСТЬ ОТЪЕЗДА ИЗ ИЗРАИЛЯ

66% представителей "полуторного поколения" однозначно заявили, что не собираются никуда уезжать из Израиля (в общем среди "русских израильтян" так высказались 75% опрошенных). 4-5% обдумывают варианты переезда в другие страны или возвращения в страну исхода (в общем таких 10%).

42% однозначно заявили, что приняли бы решение репатриироваться в Израиль, если бы вернулись назад во времени, когда такое решение принималось их семьей (в общем таких 44%). 32% сказали, что скорее всего приняли бы снова такое решение (столько же в общем опросе). Лишь 2% предпочли бы остаться в стране исхода, и 6% выбрали бы другую страну Запада.

ОТНОШЕНИЕ

56% представителей "полуторного поколения" оценили отношение к ним коренных израильтян как доброжелательное (в общем опросе таких 61%). 26% считают, что коренные израильтяне относятся к ним безразлично (29% в общем опросе), 11% ощущают враждебное к себе отношение со стороны "сабр" (8%).

56% оценили отношение к ним выходцев из бывшего СССР, которые приехали раньше, как доброжелательное (в общем 55%), 30% – как безразличное (35%), 6% – как враждебное (7%).

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ NEWSRU.CO.IL

В целом, судя по результатам проведенного опроса, представители "полуторного поколения" по воззрениям и мироощущению действительно находятся "между" своими родителями и коренными израильтянами: в меньшей степени близки к родителям те, кто приехал в возрасте до 5 лет, в большей – те, кто репатриировался в подростковом возрасте.

В плане политических предпочтений репатриировавшиеся в подростковом возрасте однозначно ближе к своим родителям, чем к "среднему израильтянину". Но в вопросах политики приехавшие в Израиль в дошкольном возрасте очень близки к коренным израильтянам.

В силу того, что представители "полуторного поколения" приехали в Израиль детьми, взрослые проблемы их поначалу заботили меньше, чем проблемы общения и учебы.

Они в меньшей степени ощущают свою принадлежность к "русской" общине и чаще однозначно идентифицируют себя как "израильтяне и никто больше", являясь в большинстве своем патриотами Израиля.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО УЧЕНОГО МИНИСТЕРСТВА АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ ЗЕЭВА ХАНИНА

Первое и второе десятилетия нынешнего века стали свидетелями серьезной реструктуризации почти миллионной общины выходцев из бывшего СССР в Израиле. Порядка пятой части этого сообщества сегодня составляют представители двух категорий т.н. "полуторного поколения" – репатриантов, прибывших в страну в возрасте от 6 до 12 лет ("раннее полуторное") и 13-18 лет ("продвинутое полуторное")*. По данным исследований разных лет (Марины Низник, Элины Бардач-Яловой и других) если первая подгруппа, прибывшая в Израиль в начальный период становления их культурно-языковой идентичности, в большинстве случаев одинаково комфортно – или одинаково некомфортно – чувствуют себя в русско- и ивритоязычной среде, вторая подгруппа, так же, как правило, не имеющая особых проблем в общении на иврите, ментально принадлежит к поколению родителей. При этом, наше исследование выходцев из бывшего СССР (74% всех репатриантов 1989-2016 годов), свидетельствует о наличии в стране русскоязычной субкультуры, но отнюдь не русского "культурного гетто". Об этом, собственно, и говорит формирование устойчивого русско-ивритского двуязычия не только у молодых репатриантов, сравнительно недавно прибывших в страну, но и у "полуторного поколения", а также у многих репатриантов, прибывших в страну в дошкольном и раннем школьном возрасте, что в нынешней ситуации следует считать востребованным обществом вариантом культурной интеграции.

По логике вещей, эти обстоятельства должны приводить к идентификации многих представителей "полуторного поколения", боле 80% которых сегодня – это молодые люди 26-40 лет, с общиной выходцев из бывшего СССР, не только как статистической категорией, и как политически организованным сообществом. Но так ли это на самом деле?

Исследование, инициированное редакцией NEWSru.co.il и проведенное институтом PORI в феврале-марте 2017 года, позволяет, по крайней мере частично, ответить на данный вопрос. Так, абсолютное большинство респондентов признавали наличие в Израиле организованной "русской", или русско-еврейская общины, но если представители тех, кто прибыл в страну в возрасте старше 18 лет в большинстве были уверены, что она – всерьез и надолго, то наиболее востребованным суждением в среде респондентов второго и полуторного поколения было "это явление охватывает не более, чем первое поколение репатриантов, а для следующих поколений эта тема уже не актуальна". Что, однако, не мешает примерно половине "полуторников" в тех или иных случаях ощущать себя частью этого сообщества. Потому тех представителей данной группы, которые разделяли мнение родителей и старших братьев и сестер о перспективах существования "русского Израиля", оказалось тоже немало, причем больше (более 40%) как раз среди тех, кто прибыл в Израиль в возрасте от 6 до 12 лет. В этой связи не удивляет, что представители "полуторного поколения" в массе своей, заинтересованы, чтобы дети и внуки владели языком и были знакомы с общей и/или еврейской культурой страны исхода.

Понятно, что дело не только в сигналах "изнутри" общины, но и во внешнем контексте. Например, в том, что 60-70% опрошенных "полуторников" признали наличие у "русской улицы" Израиля проблем, отличных от проблем других групп израильского общества, и около половины – существование в стране "стеклянного потолка" для репатриантов, в той или иной мере, разумеется.

Это говорит о непростой дилемме "полуторного поколения". С одной стороны, имеющиеся в обществе социальные лифты – роль образования, профессиональной квалификации, и способность адаптироваться к быстро меняющимся требованиям и стандартам способствуют их интеграции и повышению социально-экономического статуса. Но присущий израильскому обществу характер монополизации и передачи по наследству социальных ролей высшего эшелона, и имеющийся у "русского Израиля" дефицит накопленного поколениями материального имущества и социальных связей, задает довольно жесткие пределы потенциалу продвижения молодых репатриантов. Здесь и возникает проблема "стеклянного потолка", которая обычно решается подключением к механизмам влияния на общественные процессы, в приоритетных для данного поколения сферах, каковыми, по данным опроса, являются социально-экономические вопросы и вопросы безопасности. Но вот с этим влиянием как раз не так все так просто.

Инструментом решения этих проблем в политической сфере по-прежнему являются политические партии. И тут сказывается и двойственная природа "полуторного поколения" как группы, интегрированной в местное общество и отделенного от нее. С одной стороны, во всех поколениях репатриации, включая "полуторников", в качестве партии, которая наилучшим образом отстаивает интересы выходцев из бывшего СССР, однозначно лидирует НДИ. Тем не менее, вовлеченность в более широкий контекст общественных интересов обуславливает и более широкий разброс партийных пристрастий. Так, если относительное большинство опрошенных представителей "продвинутого полуторного" поколения, случись выборы сегодня, проголосовали бы за НДИ (на втором месте в политических предпочтениях этой группы – "Ликуд"), то примерно по четверти респондентов "раннего полуторного" поколения отдали бы свои голоса "Ликуду" и "Еш Атид" (НДИ в этой группе оказался на третьем месте по популярности).

Симпатии "полуторного поколения", как и в целом по общине, лежат в умеренно-правой части политического спектра. Так, наиболее востребованным "полуторниками" вариантом урегулирования палестино-израильского конфликта является соответствующая этому лагерю модель "стремиться к миру с палестинскими арабами, но только если это не сопровождается передачей им территорий, контролируемых Израилем". Эффект усилий левых партий по привлечению этой группы пока невелик; доля "полуторников", готовых отдать свои голоса "Сионистскому лагерю", сопоставима с долей готовых голосовать за "Еврейский дом", который почти совсем не работает с "русской улицей".

К числу хороших новостей следует отнести выявленную исследованием устойчивую израильскую идентичность представителей всех групп полуторного поколения и их укорененность в Израиле (более 60% заявили, что никуда из Израиля уезжать не собираются). Что не может не радовать, ибо это поколение и будет определять лицо и "русского Израиля", и, во многом, израильского общества в целом уже в среднесрочной перспективе.

* Редакция NEWSru.co.il при оценке результатов исследования PORI относила к "полуторному поколению" всех респондентов, репатриировавшихся в Израиль в возрасте до 18 лет включительно (уроженцы Израиля в опросе не участвовали). Профессор Ханин выделяет две группы: "раннее полуторное" (репатриировавшиеся в возрасте 6-12 лет) и "продвинутое полуторное" (репатриировавшиеся в возрасте 13-18 лет). Американский социолог Рубен Румбо, на которого в своем исследовании ссылался Институт изучения русского Израиля в 2015 году, предлагает более сложную градацию: 1) приехавшие в другую страну в дошкольном возрасте – "поколение 1,75"; такие дети практически не помнят страны своего рождения, говорят на языке принимающей страны без акцента; по своему опыту они близки к тем, кто родился в принимающей стране и считается мигрантом второго поколения; 2) приехавшие в возрасте 6-12 лет – "поколение 1,5"; эти дети научились говорить, а может быть, и читать и писать на языке страны своего рождения, успели поучиться там в школе; 3) приехавшие в подростковом возрасте (13-17 лет) – "поколение 1,25"; их культурная и этническая идентичность успела сформироваться в родной стране; в новой стране они пошли учиться в старшие классы школы либо сразу, минуя школу, попали на рынок труда; их жизненный опыт ближе к опыту их родителей.





