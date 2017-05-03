В ответ на резолюцию UNESCO Израиль сокращает финансирование ООН

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение сократить на 1 миллион долларов финансирование Организации объединенных наций.

Решение было принято в ответ на принятую накануне UNESCO резолюцию, отрицающую суверенитет Израиля над Иерусалимом.

Ранее министр культуры Мири Регев призвала в ответ на резолюцию закрыть офисы UNESCO в комплексе Армон а-Нацив в Иерусалиме (следует отметить, что министр ошиблась – в Армон а-Нацив находится офис UNSCO – структуры спецпредставителя ООН на Ближнем Востоке).

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь заявил: если UNESCO не признает Израиль, то и Израиль не признает эту организацию. Нетаниягу напомнил, что в мире не существует народа для которого Иерусалим имел настолько большое значение, по читался бы так, как этот город почитается израильтянами. "На протяжении всей истории еврейского народа Иерусалим был центральным символом нации, к которому обращаются, который посещают, за который молятся. С Иерусалимом связано становление идеи государства еврейского народа. Этот город пророки Израили считали центром мира и мировой справедливости, источником истины и богопознания", - заявил глава правительства на вручение приза победителю национальной викторины по ТАНАХу.

Напомним, что в марте этого года Израиль уже сократил финансирование ООН на 2 миллиона долларов в ответ на серию антиизраильских резолюций, которые были приняты на заседании Совета по правам человека. Тогда сообщалось, что средства будут использованы для поддержки израильских проектов помощи развивающимся странам, а также для оказания помощи странам, которые поддерживают Израиль в международных организациях.

В январе 2017 года в ответ на резолюцию СБ ООН, требующую прекратить строительство поселений, Израиль приостановил выплату части взносов в ООН, равную примерно 6 миллионам долларов.