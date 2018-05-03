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В Израиле

Государство БАГАЦу: "марши" на границе Газы - часть военных действий

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото
Снайперы на границе с Газой
Участник "марша" на границе Газы
Водометы на границе Газы

Государственная прокуратура передала в Высший суд справедливости (БАГАЦ) разъяснение позиции государства по поводу организуемых террористической организацией ХАМАС "маршей" к границе сектора Газы. Документ был передан в ответ на поданный правозащитными организациями иск с требованием обязать ЦАХАЛ изменить инструкции по открытию огня.

Согласно позиции государства, действующие инструкции по открытию огня соответствуют израильскому и международному законодательству в рамках вооруженного конфликта.

"События, по поводу которых подан иск, по своей сути отличаются от событий, традиционно рассматриваемых в свете законодательства о правах человека. На них невозможно распространить правила, предусмотренные правозащитным законодательством, и государство выступает против попыток такого шага. Речь идет о вооруженном конфликте, и Международный комитет Красного креста признал, что Израиль не обязан придерживаться обычных правил во время вооруженного конфликта", – говорится в заявлении.

Прокуратура утверждает, что в ходе "мирных" демонстраций предпринимаются попытки террористической деятельности против Израиля в рамках продолжающегося вооруженного конфликта между сторонами.

При этом подчеркивается, что само по себе участие в беспорядках и приближение к забору безопасности не интерпретируются автоматически как непосредственное участие в боевых действиях, и что каждый случай рассматривается отдельно.

Прокуратура попросила суд разрешить представить инструкции ЦАХАЛа по открытию огня за закрытыми дверями, без представителей истцов.

С 30 марта на границе Газы продолжаются акции так называемого "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного руководством ХАМАСа. В общей сложности, в этих акциях приняли участие десятки тысяч жителей сектора. По данным министерства здравоохранения Газы, в ходе "марша" погибли 46 его участников, более 5500 пострадали (в основном, от дыма и слезоточивого газа). Почти все погибшие были молодыми мужчинами, многие из них являлись активистами террористических группировок.

Очередная активизация участников "марша" на границе Газы ожидается в пятницу, 4 мая.

Председатель исполкома террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, выступая на пресс-конференции в Газе, заявил, что "марши возвращения" на границе сектора будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газы.

Руководство палестинской администрации в Рамалле осуждает действия ЦАХАЛа, но в то же время призывает ХАМАС не допускать участия несовершеннолетних в акциях протеста на границе Газы.



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