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В Израиле

Генерал Рони Ритман ушел в отставку из полиции

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:08 блог версия для печати фото
Рони Ритман

Генерал-майор Рони Ритман ушел в отставку из полиции, сообщают Ynet, "Исраэль а-Йом" и другие СМИ. Судя по этим публикациям, Ритман, занимавший ранее пост начальника отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433), принял это решение, так как после сексуального скандала вокруг него министр внутренней безопасности Гилад Эрдан не предложил ему другой достойной должности.

Напомним, что в январе Ритман "по собственному желанию" ушел с поста начальника ЛАХАВ-433. Тогда Ритман попросил отстранить его от занимаемой должности, однако сказал, что намерен остаться в полиции.

Несколько лет назад на Рони Ритмана была подана его бывшей подчиненной. Женщина утверждала, что в 2011 году она подверглась сексуальным домогательствам. В частности, на одном из мероприятий Ритман пытался ее поцеловать, заявляла она. Ритман с самого начала отрицал свою вину. Он был отправлен в отпуск до окончания расследования. В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы ЛАХАВ-433, но передал Рони Альшейху замечания, касающиеся поведения Ритмана. Несмотря на все это, генинспектор полиции принял решение восстановить Ритмана на прежней должности.

В мае 2016 года женщина подала иск в БАГАЦ против решения оставить Ритамана на службе в правоохранительных органах. БАГАЦ велел генинспектору полиции пересмотреть решение. Согласно постановлению суда, возвращение Ритмана в полицию не может быть осуществлено так, как это сделал генинспектор.

Отделение ЛАХАВ-433 занимается расследованием сразу нескольких дел, имеющих большой общественный резонанс. В частности, дела в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу, министра внутренних дел и главы партии ШАС Арье Дери, экс-главы парламентской коалиции Давида Битана.

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Адвокаты Ритмана считают, что против него был заговор МАХАШ и экс-генинспектора полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2018 г.
Начальник ЛАХАВ-433 попросил отстранить его от должности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
БАГАЦ велел полиции пересмотреть решение о возвращении Рони Ритмана
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 сентября 2017 г.
"Гаарец": начальник ЛАХАВ-433 уйдет в отставку до конца 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2015 г.
Генинспектор полиции восстановил в должности генерала, подозревавшегося в сексуальных домогательствах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2015 г.
Закрыто дело против Рони Ритмана, которого бывшая подчиненная обвиняла в домогательствах







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