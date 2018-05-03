Генерал Рони Ритман ушел в отставку из полиции

Генерал-майор Рони Ритман ушел в отставку из полиции, сообщают Ynet, "Исраэль а-Йом" и другие СМИ. Судя по этим публикациям, Ритман, занимавший ранее пост начальника отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433), принял это решение, так как после сексуального скандала вокруг него министр внутренней безопасности Гилад Эрдан не предложил ему другой достойной должности.

Напомним, что в январе Ритман "по собственному желанию" ушел с поста начальника ЛАХАВ-433. Тогда Ритман попросил отстранить его от занимаемой должности, однако сказал, что намерен остаться в полиции.

Несколько лет назад на Рони Ритмана была подана его бывшей подчиненной. Женщина утверждала, что в 2011 году она подверглась сексуальным домогательствам. В частности, на одном из мероприятий Ритман пытался ее поцеловать, заявляла она. Ритман с самого начала отрицал свою вину. Он был отправлен в отпуск до окончания расследования. В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы ЛАХАВ-433, но передал Рони Альшейху замечания, касающиеся поведения Ритмана. Несмотря на все это, генинспектор полиции принял решение восстановить Ритмана на прежней должности.

В мае 2016 года женщина подала иск в БАГАЦ против решения оставить Ритамана на службе в правоохранительных органах. БАГАЦ велел генинспектору полиции пересмотреть решение. Согласно постановлению суда, возвращение Ритмана в полицию не может быть осуществлено так, как это сделал генинспектор.

Отделение ЛАХАВ-433 занимается расследованием сразу нескольких дел, имеющих большой общественный резонанс. В частности, дела в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу, министра внутренних дел и главы партии ШАС Арье Дери, экс-главы парламентской коалиции Давида Битана.