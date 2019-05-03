Боты из сектора Газы оказывали давление на участников "Евровидения"

Министерство по стратегическим вопросам Израиля опубликовало отчет, согласно которому в последние месяцы сотни фиктивных аккаунтов в сети микроблогов Twitter использовалась для оказания давления на участников конкурса "Евровидение" с целью вынудить их отказаться от поездки в Израиль.

В отчете говорится о 232 фиктивных аккаунтах, из которых 166 являлись ботами, организованными под именем #GroupPalestine и контролируемыми из сектора Газы. Также фиктивные аккаунты были зарегистрированы в Египте и в Индонезии.

По оценке экспертов министерства, общий охват аудитории группы фиктивных аккаунтов оценивается в 10 миллионов пользователей.

Под атакой ботов оказались, среди прочих, Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянский представитель Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, представительница Ирландии Сара Мактернан, корпорации телерадиовещания Франции и Испании, сообщает "Маарив".

В кампании, инициированной организацией PACBI ("Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля"), принимал личное участие высокопоставленный активист террористической организации ХАМАС Басэм Наим, отвечающий в ХАМАСе за антиизраильскую агитацию.

Информация о сети ботов была передана министерством руководству сети Twitter, десятки фиктивных аккаунтов были удалены.





