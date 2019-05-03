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В Израиле

Боты из сектора Газы оказывали давление на участников "Евровидения"

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Мадонна
Боты из сектора Газы оказывали давление на участников "Евровидения"
Боты из сектора Газы оказывали давление на участников "Евровидения"

Министерство по стратегическим вопросам Израиля опубликовало отчет, согласно которому в последние месяцы сотни фиктивных аккаунтов в сети микроблогов Twitter использовалась для оказания давления на участников конкурса "Евровидение" с целью вынудить их отказаться от поездки в Израиль.

В отчете говорится о 232 фиктивных аккаунтах, из которых 166 являлись ботами, организованными под именем #GroupPalestine и контролируемыми из сектора Газы. Также фиктивные аккаунты были зарегистрированы в Египте и в Индонезии.

По оценке экспертов министерства, общий охват аудитории группы фиктивных аккаунтов оценивается в 10 миллионов пользователей.

Под атакой ботов оказались, среди прочих, Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянский представитель Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, представительница Ирландии Сара Мактернан, корпорации телерадиовещания Франции и Испании, сообщает "Маарив".

В кампании, инициированной организацией PACBI ("Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля"), принимал личное участие высокопоставленный активист террористической организации ХАМАС Басэм Наим, отвечающий в ХАМАСе за антиизраильскую агитацию.

Информация о сети ботов была передана министерством руководству сети Twitter, десятки фиктивных аккаунтов были удалены.



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