Военнослужащие обстреляны на границе сектора Газы. ВВС ЦАХАЛа ответили огнем

В пятницу, 3 мая, в 18:50, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военнослужащие Армии обороны Израиля были обстреляны на южном участке границы с сектором Газы.

В результате этого нападения солдат ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести. Также легкое ранение получила военнослужащая. Оба раненых доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В ответ на этот обстрел израильские БПЛА атаковали позицию ХАМАСа.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил со ссылкой на минздрав Газы, что в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа, двое палестинцев убиты, еще двое – тяжело ранены.

Позднее представители "Бригад Изаддина аль-Касама" подтвердили, что двое палестинцев, убитых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа, состояли в рядах боевого крыла ХАМАСа. Один из них, Абдулла Ибрагим абу Малух, был "полевым командиром", другой, Ала Али аль-Бубли, - боевиком.

Напомним, 2 мая, накануне очередного этапа "марша возвращения", руководство палестинской террористической организации "Исламский джихад" объявило, что не примет перемирие с Израилем, если блокада сектора Газы продолжится.

"Бригады Эль-Кудса" (боевое крыло "Исламского джихада") опубликовали очередной видеоклип, в котором угрожают атаковать все населенные пункты, расположенные неподалеку от сектора Газы, "чтобы нанести урон Израилю, считающему себя сверхдержавой".

Несколько недель назад в арабском сегменте социальной сети Facebook появилось видео, содержащее угрозы в адрес Израиля и гостей "Евровидения". В полутораминутном ролике после фотографий мэрии Тель-Авива, павильонов "Ганей Тааруха", в которых вскоре пройдет международный песенный конкурс "Евровидение-2019", появлялась надпись: "Не радуются и не танцуют, когда страдают два миллиона жителей Газы. Если хочешь праздновать, сними блокаду и не нарушай договоренностей".

В новом клипе "Исламского джихада" звучит ответ на угрозу израильских лидеров возобновить практику точечных ликвидаций лидеров террористов. Группировка патетически заявляет, что ее лидеры готовы "стать шахидами", но не готовы и дальше терпеть "гибель детей от голода" и "гибель мирных граждан во время маршей протеста". Фактически, "Исламский джихад", финансируемый Ираном, объявляет о готовности войны с Израилем, несмотря на попытки руководства Египта остановить эскалацию напряженности в Газе.

По всей видимости, активисты "Исламского джихада" активизируют провокации на границе сектора, в том числе участвуя в действиях групп поджигателей, запускающих в сторону израильской территории воздушные шары с контейнерами со взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами.

При этом активность боевиков может возрасти во время Дня памяти и Дня Независимости (8-9 мая), во время "маршей возвращения" (3 и 10 мая), в День Накбы (15 мая), во время проведения "Евровидения" (14-18 мая). В целом, высока вероятность терактов и массовых провокаций на границе Газы в течение всего месяца Рамадан (с 5 мая по 4 июня).

30 апреля командование ЦАХАЛа приняло решение развернуть несколько дополнительных батарей системы ПРО "Железный купол" на юге и в центре страны. Решение было принято в связи с риском обострения ситуации вокруг сектора Газы.

Около 4 утра 2 мая военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в северной части сектора Газы. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщали, что в ответ на запуски "огненных шаров" и поджоги на израильской территории были атакованы объекты боевиков ХАМАСа. ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за действия боевиков любых группировок в Газе. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что рано утром в четверг израильские ВВС выпустили не менее пяти ракет по объектам "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в северной части сектора Газы. В сообщении не говорится о причиненном ущербе или потерях, но сообщается, что атака "вызвала панику среди местного населения".

После 5:30 утра 2 мая на территории региональных советов Сдот Негев и Шаар а-Негев около границы с сектором Газы сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможных ракетных обстрелах. ЦАХАЛ подтвердил запуск двух ракет из сектора Газы, о причиненном ущербе не сообщалось. Около полудня одна из ракет была найдена на незастроенной местности в Шаар а-Негев. Было подтверждено падение и второй ракеты на израильской территории.

1 мая ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщала, что власти Израиля пытаются не допустить эскалации в секторе Газы накануне проведения в Тель-Авиве международного музыкального конкурса "Евровидение". Но "фракции" в Газе через египетских посредников предупреждают Израиль о высокой вероятности эскалации на фоне затягивания реализации договоренностей об ослаблении блокады сектора. Один из организаторов "маршей возвращения" на границе Газы заявил редакции "Аль-Ахбар", что демонстранты на фоне жары и понижения влажности активизируют действия по запуску "огненных шаров", если условия соглашения о прекращении огня не будут соблюдаться. В публикации отмечается, что поджигатели действуют более активно в течение последних дней. "Источник в сопротивлении" заявил редакции "Аль-Ахбар", что в ближайшее время велика вероятность новых "ошибочных" запусков ракет, "как это дважды было в марте".

2 мая Зияд ан-Нахла предостерег Израиль от попыток точечных ликвидаций лидеров боевиков его группировки. После того, как ЦАХАЛ возложил ответственность за недавние обстрелы израильской территории на командира северного округа "Бригад Эль-Кудса" Баху аль-Иту, лидер "Исламского джихада" заявил, что на попытку ликвидации этого командира или других лидеров боевиков последуют "удары всех сил" его организации.





