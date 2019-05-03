18+
3 мая 2019 г.
последняя новость: 09:03
Кого пугает «Левиафан»
Что грозит Ирану и где продают награбленные древности
Еще один завод на пороге закрытия
«Евровидение-
2019»: рэпер Махмуд из Италии споет про деньги
История мертвой девочки
6 полезных перекусов для здоровья и фигуры
Как есть столько, сколько хочешь
Известная модель утонула, пытаясь спасти собак
Ицхак Герцог о теракте в США и партии "Авода"
Австралия открыла в Иерусалиме торговое представительство
Антисемитизм объединяет экстремистов
Историческое мошенничество
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:00 За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов
07:34 Боты из сектора Газы оказывали давление на участников "Евровидения"
05:43 Прогноз погоды на 3 мая: резкое понижение температуры, ожидаются дожди на севере
23:20 Стрельба в Рамле: тяжело ранены двое мужчин
22:31 В День Независимости в Ришон ле-Ционе не будет рэпера с "вульгарными песнями"
21:44 Пять железнодорожных станций останутся закрытыми до вечера субботы
21:14 В Ришон ле-Ционе на электровелосипеде попала в аварию 15-летняя девушка
20:15 Задержан подозреваемый в "серийных нападениях" на прохожих в центре Тель-Авива
19:29 В городском парке в Ариэле собака покусала двухлетнего мальчика
19:19 В Рамле автомобиль сбил пятилетнего ребенка
Загрузка...
В Израиле

За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов
За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов
За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов

За год, прошедший с последнего Дня Независимости Израиля, в стране погибли или скончались при исполнении обязанностей 56 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. 40 инвалидов ЦАХАЛа, скончавшихся в течение последнего года, также включены в список павших.

В общей сложности с 1860 года в операциях подполья и в войнах Эрец-Исраэль и государства Израиля погиб 23.741 человек.

В результате вражеских действий и террористической деятельности за последний год погибли девять гражданских лиц. Со дня провозглашения независимости Израиля в терактах погибли 3.146 человек, включая 120 иностранных граждан, погибших в Израиле, и 100 израильтян, погибших за границей.

На текущий момент в Израиле проживают 3.169 человек, оставшихся в результате терактов сиротами, в том числе 119 – круглыми сиротами, 819 человек – вдовами и вдовцами, 897 – родителями, потерявшими детей.

Мероприятия Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв вражеских действий начнутся вечером во вторник, 7 мая, в 20:00, с траурной сирены, после которой пройдет официальная церемония у Стены плача в Иерусалиме.

В 11:00 в среду, 8 мая, прозвучит еще одна сирена, после которой пройдет церемония на горе Герцля. Параллельно церемонии пройдут на всех 52 военных кладбищах страны и у 50 военных мемориалов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2019 г.
В Иерусалиме состоялись похороны военнослужащего Алекса Сасаки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 марта 2019 г.
В Беэр-Шеве проходят похороны сержанта Галя Кейдана
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2018 г.
Израильтяне чтят память павших воинов и жертв терактов





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 3 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019