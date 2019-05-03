За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов

За год, прошедший с последнего Дня Независимости Израиля, в стране погибли или скончались при исполнении обязанностей 56 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. 40 инвалидов ЦАХАЛа, скончавшихся в течение последнего года, также включены в список павших.

В общей сложности с 1860 года в операциях подполья и в войнах Эрец-Исраэль и государства Израиля погиб 23.741 человек.

В результате вражеских действий и террористической деятельности за последний год погибли девять гражданских лиц. Со дня провозглашения независимости Израиля в терактах погибли 3.146 человек, включая 120 иностранных граждан, погибших в Израиле, и 100 израильтян, погибших за границей.

На текущий момент в Израиле проживают 3.169 человек, оставшихся в результате терактов сиротами, в том числе 119 – круглыми сиротами, 819 человек – вдовами и вдовцами, 897 – родителями, потерявшими детей.

Мероприятия Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв вражеских действий начнутся вечером во вторник, 7 мая, в 20:00, с траурной сирены, после которой пройдет официальная церемония у Стены плача в Иерусалиме.

В 11:00 в среду, 8 мая, прозвучит еще одна сирена, после которой пройдет церемония на горе Герцля. Параллельно церемонии пройдут на всех 52 военных кладбищах страны и у 50 военных мемориалов.





