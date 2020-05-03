Завершилось первое заседание БАГАЦа по апелляциям, поданным против Нетаниягу

После семи часов завершилось первое заседание Высшего суда справедливости по семи апелляциям, содержащим требование запретить Биньямину Нетаниягу формировать коалицию, а президенту Реувену Ривлину передавать ему мандат на создание правительства.

Первый день был посвящен обсуждению вопроса, может ли политик, против которого выдвинуты уголовные обвинения, формировать правительство и находиться на посту главы правительства. В понедельник, 4 мая, суд сосредоточиться на рассмотрении вопросов, связанных с коалиционным соглашением.

Первыми выступали представители ответчиков, то есть адвокаты "Ликуда", Биньямина Нетаниягу, представители юридического советника правительства и Кнессета. Перед началом заседания глава Верховного суда Эстер Хайют отклонила просьбу "Юридического форума за Эрец Исраэль" присоединиться в качестве дополнительных ответчиков.

Представители премьер-министра и Кнессета требовали отклонить апелляции, так как по их мнению у БАГАЦа нет полномочий вмешиваться в процесс формирования коалиции. Судья Узи Фогельман в начале заседания сказал, обращаясь к адвокату Анару Хельману, представлявшему госпрокуратуру и юридического советника правительства: "Вопрос о том, может ли глава правительства, подозреваемых в уголовных преступлениях, оставаться на своем посту, это вопрос юридический, а не публичный", и н это получил ответ: "Факт предъявления человеку серьезных обвинений не мешает членам Кнессета рекомендовать доверить ему формирование правительства. Это воля избирателей".

Хельман сообщил суду, что юридический советник правительства намерен запретить Нетаниягу из-за конфликта интересов участвовать в процессе назначения судей и высших должностных лиц в правоохранительных органах. Однако заключению сделки мешает пункт коалиционного соглашения с "Кахоль Лаван", которое предоставляет Нетаниягу право вето при подобных назначениях, в частности, назначении генинспектора полиции и государственного прокурора.

Адвокат Нетаниягу Михаэль Равило утверждал, что у суда нет полномочий для рассмотрения подобных вопросов, поскольку речь идет вовсе не о юридических вопросах.

После перерыва перед судьями выступали представители истцов, в частности глава "Движения за чистоту власти адвокат" Эльад Шрага. Представители истцов потребовали наложить вето на Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата на пост главы правительства из-за предъявленных ему обвинений в уголовных правонарушениях.

Напомним, что в БАГАЦ были поданы семь апелляций, которые были объединенны в единое дело. Апелляции поданы блоком "Еш Атид"-ТЭЛЕМ, а также "Движением за чистоту власти", 123-мя общественными активистами, движениями "Хозе хадаш", "Мишмар а-демократия", "Движением за чистоту общественных норм", организацией "За прогрессивную демократию" и адвокатом Шафиком Рафулем.

Во главе судейской коллегии, рассматривающей апелляции, находится глава Верховного суда Эстер Хайют. В состав коллегии вошли судьи Ханан Мельцер, Нил Хендель, Узи Фогельман, Ицхак Амит, Ноам Солберг, Дафна Барак-Эрез, Мени Мазуз, Анат Барон, Джордж Кара и Давид Минц. Судьи избраны по принципу стажа пребывания в Верховном суде.

Как правило, рассмотрение таких апелляций занимает немало времени, однако в данном случае, БАГАЦ ограничен расписанием политических мероприятий. В ближайший четверг, 7 мая, истекает срок, отведенный Кнессету на избрание кандидата на пост премьер-министра. Если до этого дня президенту не подадут подписи 61 депутата в поддержку того или иного кандидата, Кнессет 23-го созыва будет распущен, и начнется новая предвыборная кампания. Поэтому ожидается, что решение БАГАЦа будет принято не позднее 5 мая.

Ранее аналогичные апелляции отклонялись БАГАЦем, так как, по мнению судей, их подача была несвоевременной.

Напомним, что, в соответствии с действующим законом, премьер-министр может оставаться на своем посту даже в том случае, если ему предъявлены обвинения в уголовных правонарушениях. Более того, он может оставаться в должности до принятия окончательного решения апелляционной инстанцией. Однако закон не касается ситуации, при которой речь идет о главе переходного правительства, который просит получить мандат на формирование постоянной коалиции.