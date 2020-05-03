Заседание правительства по ослаблению карантина отложено на 4 мая

Заседание правительства, посвященное новым послаблениям режима карантина в Израиле, которое должно было состояться вечером 3 мая, перенесено на понедельник, 4 мая.

На заседании, которое должно начаться в 11:00, будут обсуждаться рекомендации министерства финансов и министерства здравоохранения по изменению карантинного режима. При этом минфин настаивает на скорейшем возвращении к обычной жизни в то время, как минздрав рекомендует не торопиться.

Министерство финансов настаивает на скорейшем открытии всех торговых центров и рынков. Министерство здравоохранения выступает против такого шага. По мнению минздрава, идти на этот шаг нельзя еще, как минимум, две недели, даже если будут соблюдены все требуемые ограничения (измерение температуры на входе, контролируемое число покупателей, "социальная дистанция" и т.д.)

Процесс принятия и утверждения решений, касающихся карантинных мер, вызывает немало вопросов. Так, например, еще в конце прошлой недели было объявлено, что разрешено заниматься спортом на открытом воздухе на любом удалении от дома (но не на пляжах) и что с начала следующей недели будет снято ограничение на удаление от дома для прогулок не более чем на 100 метров. Полиция и муниципальные инспекторы уже в пятницу-субботу практически повсеместно перестали ограничивать граждан в этом плане. Однако вечером 2 мая было объявлено, что отмена этих ограничений станет предметом обсуждения кабинета министров на этой неделе.

При этом вечером в субботу министры одобрили отмену запрета на присутствие на рабочих местах граждан старше 67 лет. Теперь возрастных ограничений для возвращения на работу нет. Но многие об этом не знали к первому рабочему дню недели.

Утверждено разрешение предприятиям государственного сектора, как и частного, вернуть на рабочие места до 100% работников.

При этом повсеместно требуется соблюдение основных карантинных мер: обязательные защитные маски на всех и соблюдение "социальной дистанции" (не менее 2 метров между людьми). Кроме того, настоятельно рекомендуется соблюдать гигиену: прежде всего, по возможности часто мыть руки с мылом и не касаться руками лица.

В ходе ближайшего заседания кабинета министров минфином будет поднят вопрос об открытии спортзалов и бассейнов, библиотек и музеев, кинотеатров и театров к середине мая. Минфин также настаивает на том, что следует четко определить, когда откроются рестораны, кафе и бары (пока они могут работать только в режиме take away, а потому многие закрыты), а также залы торжеств. Минздрав настаивает на том, что пока не следует спешить, не предлагая никаких временных рамок.

Минздрав также выступает категорически против разрешения заниматься серфингом и другими водными видами спорта в открытом море (за исключением предоставления такого права профессиональным спортсменам) и требует не допускать людей на пляжи и спортивные площадки. В минувшие выходные муниципальные инспекторы прогоняли отдыхающих с пляжей (далеко не везде и не всегда), но почти нигде не обращали внимание на присутствие людей на открытых спортивных площадках (хотя зоны тренажеров по-прежнему закрыты и огорожены).

Также на заседании будет поднят вопрос о дате снятия ограничения на посещение парков. Минздрав против. Минфин заявляет, что в субботу очень многие уже отдыхали в парках, и, учитывая относительно спокойную эпидемиологическую обстановку, трудно убедить граждан не посещать парки.

В ходе обсуждения также будет предпринята попытка договориться об увеличении максимального числа людей, которые могут присутствовать одновременно на церемониях свадеб, дней рождений или похорон.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей). С прошлой недели отменена практика предупреждений с последующим штрафом: за нахождение без маски в общественном месте полицейский или инспектор теперь могут выписать штраф без предупреждения. В то же время публиковалась предварительная информация о том, что президент Израиля Реувен Ривлин рассматривает возможность отменить некоторые штрафы, наложенные в период общего карантина.

С воскресенья, 3 мая, циммеры могут принимать отдыхающих. Также разрешено заселять отдыхающих в номера отелей, расположенные на первых этажах. При этом на администрацию циммеров и отелей возлагается ответственность за соблюдение сотрудниками и постояльцами социальной дистанции и выполнение ими норм гигиены, определенных правительством в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ожидается, что будут отменены массовые мероприятия, приуроченные к еврейскому празднику Лаг ба-Омер (12 мая)

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) введен жесткий карантин в вечерние часы.