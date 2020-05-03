В Израиле частично возобновляются занятия в школах

Утром в воскресенье, 3 мая, в Израиле возобновляют работу многие школы. Родители имеют право не отправлять детей в школы, если опасаются за их здоровье на фоне эпидемии коронавируса. Школы, в свою очередь, обязаны обеспечить максимальные меры безопасности.

Накануне правительство приняло решение о возможности возвращения в школы всех учеников 1-3 классов ("алеф-гимел") и учеников 11-12 ("йуд-алеф-йуд-бет"). В этих классах в общей сложности обучаются около 700 тысяч учеников. Однако далеко не все они уже с 3 мая приступят к занятиям в школах. Решение правительство было необязательным к исполнению, многие муниципалитеты (в частности Тель-Авива и Беэр-Шевы) заявили о неготовности школ к возобновлению занятий в классах. Администрации многих школ объявили, что с воскресенья начинают активную подготовку к возвращению детей в классы, но пока продолжат занятия в онлайн-режиме.

1-3 классы будут заниматься по пять дней в неделю, по пять часов в день, в группах не более 17 человек.

Для старшеклассников занятия будут проводиться, прежде всего, с целью подготовки к экзаменам на аттестат зрелости, которые начнутся 22 июня. Занятия также будут проводиться в группах до 17 человек.

Возобновляются также занятия в школах системы специального образования для детей с особыми потребностями. Занятия будут проводиться с воскресенья по четверг с 8:00 до 14:00 (в арабском секторе – до 14:00 из-за Рамадана, до 23 мая). В обычных школах классы для детей с особыми потребностями будут функционировать с воскресенья по четверг с 8:00 до 13:00.

Кроме того, возвращаются в школы ученики 7-12 классов ("заин-йуд-бет") ультрарелигиозных школ. Для них требование по численности не более 17 человек в классе также является обязательным.

Согласно решению правительства, ясли и детские сады откроются с 10 мая. Против открытия яслей и детских садов с 3 мая выступали министерство здравоохранения, институт эпидемиологии и министерство труда и социального обеспечения. Но некоторые муниципалитеты уже возобновили работу учреждений дошкольного образования.

4-10 классы вернутся к учебе не позднее 1 июня.

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