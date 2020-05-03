БАГАЦ начинает рассмотрение апелляций против Нетаниягу

В воскресенье, 3 мая, БАГАЦ начнет рассмотрение апелляций, поданных с требованием запретить Биньямину Нетаниягу формировать коалицию, а президенту Реувену Ривлину – передавать премьер-министру мандат на создание правительства.

Будут рассматриваться также апелляции с требованием отменить уже подписанное коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Речь идет о семи апелляциях, объединенных в единое дело, которое будет рассматриваться расширенной судейской коллегией в составе 11 судей. Апелляции поданы блоком "Еш Атид"-ТЭЛЕМ, а также "Движением за чистоту власти", 123-мя общественными активистами, движениями "Хозе хадаш", "Мишмар а-демократия", "Движением за чистоту общественных норм", организацией "За прогрессивную демократию" и адвокатом Шафиком Рафулем.

Во главе судейской коллегии, рассматривающей апелляции, будет находиться глава Верховного суда Эстер Хайют. В состав коллегии войдут также судьи Ханан Мельцер, Нил Хендель, Узи Фогельман, Ицхак Амит, Ноам Солберг, Дафна Барак-Эрез, Мени Мазуз, Анат Барон, Джордж Кара и Давид Минц. Судьи избраны по принципу стажа пребывания в Верховном суде.

Рассмотрение дела коллегией из 11 судей является крайне редким случаем. Судебное заседание начнется в 10:00 и будет транслироваться в прямом эфире. 3 мая будет рассматриваться требование истцов запретить Нетаниягу формировать коалицию, а 4 мая – требование отменить подписанное коалиционное соглашение.

Как правило, рассмотрение таких апелляций занимает немало времени, однако в данном случае, БАГАЦ ограничен расписанием политических мероприятий. В ближайший четверг, 7 мая, истекает срок, отведенный Кнессету на избрание кандидата на пост премьер-министра. Если до этого дня президенту не подадут подписи 61 депутата в поддержку того или иного кандидата, Кнессет 23-го созыва будет распущен, и начнется новая предвыборная кампания. Поэтому ожидается, что решение БАГАЦа будет принято не позднее 5 мая.

Ранее аналогичные апелляции отклонялись БАГАЦем, так как, по мнению судей, их подача была несвоевременной.

Напомним, что, в соответствии с действующим законом, премьер-министр может оставаться на своем посту даже в том случае, если ему предъявлены обвинения в уголовных правонарушениях. Более того, он может оставаться в должности до принятия окончательного решения апелляционной инстанцией. Однако закон не касается ситуации, при которой речь идет о главе переходного правительства, который просит получить мандат на формирование постоянной коалиции.

Ожидается, что обсуждение в БАГАЦе будет сопровождаться демонстрациями сторонников и противников Нетаниягу. 3 мая в 10:30 из Латруна отправится колонна автомобилей правых активистов, которые намерены провести митинг напротив здания Верховного суда под лозунгом "Только народ является сувереном".

Одновременно Кнессет продолжит процесс утверждения законов, необходимых для формирования коалиции. В ночь на 1 мая специальная комиссия парламента утвердила их ко второму и третьему чтению. 3 мая ожидается подача депутатами от "Еш Атид"-ТЭЛЕМ сотен поправок, цель которых по возможности затянуть обсуждение. "Наша цель сейчас не дать "Ликуду" и "Кахоль Лаван" утвердить законопроекты до принятия БАГАЦем решения", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в оппозиционной фракции.

Напомним, что, в соответствии с коалиционным соглашением, если БАГАЦ заблокирует кандидатуру Нетаниягу, "Кахоль Лаван" не будет формировать коалицию с другим кандидатом от "Ликуда". В этом случае две крупнейшие партии инициируют принятие закона о роспуске Кнессета 23-го созыва.