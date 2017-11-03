3 ноября 2017 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ готов вторгнуться в Сирию, чтобы помочь друзам Хадера

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 14:28 блог версия для печати фото
Граница с Сирией около Мадждаль-Шамса
Хадер на карте Сирии и Израиля
Граница с Сирией около Мадждаль-Шамса
ВСЕ ФОТО

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис сообщил, что подразделения ЦАХАЛа готовы вторгнуться в Сирию, что предотвратить захват друзского города Хадер (провинция Кунейтра, Сирия), расположенного недалеко от границы с Израилем.

Согласно сообщению, начальник генерального штаба Гади Айзенкот, командующий Северным военным округом генерал-майор Йоэль Стрик и командир дивизии "Башан" бригадный генерал Янив Асор провели экстренное совещание в свете активизации боевых действий в районе Хадера.

ЦАХАЛ готов оказать помощь жителям друзского города и не позволит нанести ему ущерб или захватить его, исходя из обязательств перед друзской общиной.

Манлис также подчеркнул, что обвинения в адрес Израиля в помощи действующим на сирийской части Голанских высот исламистским группировкам абсолютно неверны.

Силы полиции и ЦАХАЛа блокируют подступы к пограничному переходу, чтобы предотвратить переход израильских друзов на сирийскую территорию для участия в боях.

В 14:23 поступило сообщение от пресс-службы ЦАХАЛа о том, что несколько десятков израильских друзов приблизились к границе с Сирией, повредили пограничный забор и перешли в закрытую военную зону. Нарушители границы были остановлены и задержаны военными.

Ранее в пятницу, 3 ноября, на въезде в Хадер был совершен теракт-самоубийство, в результате которого погибли не менее шести местных жителей, 21 человек получил ранения, сообщает агентство SANA.

Напомним, что в Хадере расположена база сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF).

Российское агентство РИА Новости пишет о намерении боевиков прорваться к стратегически важной высоте Джабаль аш-Шейх (арабское название горы Хермон).

Сегодня шальной пулей, прилетевшей с сирийской территории, был ранен житель израильского друзского города Мадждаль-Шамс.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 ноября 2017 г.
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