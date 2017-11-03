Мандельблит: Израиль должен разрешить поиск тел во взорванном туннеле

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит уведомил главного военного прокурора Шарона Афека о том, что Израиль обязан немедленно позволить террористическим организациям ХАМАС и "Исламский джихад" провести поисковую операцию с целью извлечения тел погибших боевиков из взорванного туннеля на границе с сектором Газы, сообщает газета "Маарив".

Рекомендация Мандельблита противоречит объявленной накануне под давлением министра обороны Авигдора Либермана позиции, согласно которой Израиль не допустит поисков тел террористов до тех пор, пока не будут возвращены тела погибших военнослужащих ЦАХАЛа Орона Шауля и Адара Голдина.

Обозреватель "Маарива" Бен Каспит отмечает, что скорее всего окончательное решение по данному вопросу придется принимать находящемуся с официальным визитом в Лондоне премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Между тем, израильская арабская организация "Адалла" и центр "Альмизан" в секторе Газы подали в Высший суд справедливости срочный иск с требованием обязать правительство Израиля разрешить поисковую операцию в районе обрушения туннеля.

Как сообщает портал NRG, иск был подан от имени одного из пропавших без вести боевиков Хасана Абд аль-Джалиля Сабахи.

Ранее Красный крест и еще несколько правозащитных организаций обратились к израильским властям с просьбой позволить палестинским спасателям войти на территорию, на которой находится туннель "Исламского джихада", подорванный ЦАХАЛем. Согласно обращению, под завалами туннеля могут находиться не менее пяти человек.

Напомним, спустя два дня после уничтожения туннеля "Исламского джихада" недалеко от КПП "Кисуфим", израильские военные сообщили, что, по их информации, в результате этой операции погибли не менее 14 палестинских боевиков.

При этом палестинские источники сообщают, что погибли восемь человек и более 10 были ранены.

30 октября израильские военные совершили подрыв туннеля, один из выходов которого находился примерно в двух километрах от кибуца Кисуфим.

Известно, что в туннеле погибли командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу-Маршид, его заместитель Хасан Абу-Хаснин. А также командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыва вместе со спасательным отрядом.

Палестинские СМИ сообщали, что за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей ХАМАСа и "Исламского джихада".

ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в "опасной эскалации".





