Мандельблит: можно блокировать поиски пропавших боевиков по соображениям безопасности

Пресс-служба министерства юстиции сообщила, что информация газеты "Маарив", согласно которой юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что "правительство обязано позволить террористическим организациям забрать тела боевиков из взорванного туннеля", не имеет ничего общего с действительностью.

- Либерман не позволяет ХАМАСу и "Исламскому джихаду" извлечь тела боевиков из туннеля

- Шакед: юридический советник защитит позицию ЦАХАЛа по вопросу передачи тел террористов

- ХАМАС не готов платить за извлечение тел террористов: "Они погребены в родной земле"



В сообщении говорится, что в ответ на обращение Международного комитета Красного креста Мандельблит подготовил экспертное мнение, согласно которому международные законы и постановления БАГАЦ позволяют блокировать поиски пропавших террористов по соображениям безопасности.

Подробно реакция государства по данному вопросу будет представлена в ответе на иск, поданный в БАГАЦ.

Обозреватель газеты "Маарив" Бен Каспит написал, что Мандельблит уведомил главного военного прокурора Шарона Афека о том, что Израиль обязан немедленно позволить террористическим организациям ХАМАС и "Исламский джихад" провести поисковую операцию с целью извлечения тел погибших боевиков из взорванного туннеля на границе с сектором Газы.

Несколько часов спустя министр юстиции Айелет Шакед опровергла эту информацию. "Это болтовня. Юридический советник работает с ЦАХАЛом и, если потребуется, защитит его позицию", – написала министр на своей странице в Twitter.

Между тем, израильская арабская организация "Адалла" и центр "Альмизан" в секторе Газы подали в Высший суд справедливости срочный иск с требованием обязать правительство Израиля разрешить поисковую операцию в районе обрушения туннеля.

Ранее Красный крест и еще несколько правозащитных организаций обратились к израильским властям с просьбой позволить палестинским спасателям войти на территорию, на которой находится туннель "Исламского джихада", подорванный ЦАХАЛем. Согласно обращению, под завалами туннеля могут находиться не менее пяти человек.

30 октября израильские военные совершили подрыв туннеля, один из выходов которого находился примерно в двух километрах от кибуца Кисуфим.

Известно, что в туннеле погибли командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу Маршид, его заместитель Хасан Абу Хаснин, а также командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыва вместе со спасательным отрядом.

Палестинские СМИ сообщали, что за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей ХАМАСа и "Исламского джихада".





