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В Израиле

В мероприятиях субботы "Хаей Сара" в Хевроне приняли участие сорок тысяч человек

время публикации: 3 ноября 2018 г., 21:29 | последнее обновление: 3 ноября 2018 г., 22:11 блог версия для печати фото
В мероприятиях субботы "Хаей Сара" в Хевроне приняли участие сорок тысяч человек
В мероприятиях субботы "Хаей Сара" в Хевроне приняли участие сорок тысяч человек

Десятки тысяч евреев приняли участие в традиционных мероприятиях, посвященных чтению недельного отрывка Торы "Хаей Сара".

По утверждению представителей местного совета Кирьят-Арба-Хеврон, город посетили не менее сорока тысяч человек, что на пять тысяч больше, чем год назад.

Как и в прошлом году, представители ХАБАДа в Хевроне предоставили всем желающим возможность принять участие в совместных трапезах. Этой возможностью воспользовались не менее пяти тысяч человек.

Напомним, что 14 октября правительство утвердило программу министра обороны Авигдора Либермана по строительству 31 единицы жилья на месте бывшей базы ЦАХАЛа в Хевроне.

Помимо жилых домов в районе будут построены детские сады и парки.

Новый район под названием Квартал Хизкиягу будет построен напротив еврейского района Бет-Романо, вблизи Пещеры Праотцев.

В Хевроне отмечают, что это многократно упоминалось во время мероприятий субботы.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов безопасность участников мероприятий обеспечивали бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и полицейские.

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