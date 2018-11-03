В Тель-Авиве состоялся митинг памяти Ицхака Рабина

Вечером, 3 ноября, на площади Рабина в Тель-Авиве состоялся митинг, посвященный 23 годовщине со дня убийства премьер-министра. В мероприятии, организованном движением "Даркейну", а также Всеизраильским студенческим объединением приняли участие примерно десять тысяч человек.

На митинге выступили глава парламентской оппозиции Ципи Ливни ("Сионистский лагерь"), глава того же блока Ави Габай, лидер партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг, глава "Еш Атид" Яир Лапид и министр регионального сотрудничества Цахи Анегби ("Ликуд"). Его выступление сопровождалось свистом и криками протеста собравшихся. "Сойди с трибуны", "Извинись", - кричали ему участники митинга. Протест против выступления Анегби был организован молодежным крылом партии "Авода".

Еще в период подготовки к митингу в леворадикальных кругах звучал протест против намерения Анегби выступить на митинге. В период правительства Рабина он был одним из наиболее острых критиков политики, которую проводил премьер-министр.

После митинга Анегби заявил: "Я обращался к народу и к сердцу народа. Я счастлив, что пришел, так как важно, чтобы мои слова были услышаны даже сквозь свист".

Еще одним выступающим, чья речь привлекла внимание, был Яир Лапид. "Я не отношусь к левому лагерю, у меня есть много разногласий с ним, но именно поэтому я считаю своим долгом подчеркнуть: правительство ведет нас в опасном направлении. Нельзя утверждать, что каждый думающий иначе, является предателем и пособником врага".

Тамар Зандберг заявила, что убийство Рабина было самым успешным политическим убийством в истории, "так как оно принесло именно те плоды, которых намеревался достичь убийца".

Глава движения "Даркейну" Поли Бронштейн отметила, что в этом году организаторами митинга ставилась цель привлечь на площадь людей, придерживающихся самых разных взглядов. Это заявление вызвало критику со стороны левых активистов.

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг критике атмосферу на митинге и попытки сорвать выступление Цахи Анегби. "Вызывает сожаление тот факт, что митинг памяти Ицхака Рабина превращен в политическое мероприятие. Те, кто возвышенно говорят о свободе слова, пытаются заткнуть рот тем, кто смеет думать иначе, чем они", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет назвал митинг "постыдной левой демонстрацией". Беннет заявил: "Ицхака Рабина убили не правые, а Игаль Амир. Как правому лидеру, возражающему против создания палестинского государства, мне надоели ежегодные лживые обвинения, распространяемые в наш адрес. Правым нечего делать на митингах, где их оплевывают".





